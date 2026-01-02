По итогам прошедших суток на фронте произошло 97 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Покровском, Лиманском, Константиновском, Александровском, Гуляйпольском направлениях.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Удар по больнице в Черниговской области

Начальник Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов сообщил, что вчера поздно вечером российские оккупанты нанесли три удара дронами по больнице в городе Семеновка Черниговской области.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Удар по медикам в Херсоне

Вчера, 1 января, около 22:00 российские оккупанты с помощью дрона атаковали бригаду скорой помощи, которая приехала на вызов к раненым в Днепровский район Херсона.

В результате сброса взрывчатки с беспилотника поврежден автомобиль скорой помощи и пострадал водитель. У 70-летнего мужчины минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, контузия. Он в состоянии средней тяжести в больнице.

Взрывы в Запорожье

Поздно вечером 1 января россияне атаковали Запорожье с помощью дронов.

По данным местных властей, в одном из районов Запорожья в результате вражеской атаки произошел пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщили в Запорожской ОВА, за прошедшие сутки два человека получили ранения в результате вражеских атак на Запорожский и Пологовский районы. Всего за сутки враг нанес 737 ударов по 27 населенным пунктам Запорожской области.

Атаки по Днепропетровской области

Россияне нанесли удары беспилотниками по Синельниковскому району Днепропетровской области.

По словам главы Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко, враг нанес удары по Славянской, Богиновской и Васильковской общинам. Там пострадали два человека.

В результате взрывов загорелись гараж, летняя кухня и пристройка к дому. Повреждены также лицей, спортзал, частный дом.

В результате атаки дронов в Кривом Роге повреждены транспортные средства.

По Никополю оккупанты били FPV-дронами.

Атака на Самарскую область РФ

Ночью ударные дроны атаковали Самарскую область.

Как сообщают местные жители в Telegram-каналах, вероятной целью были Новокуйбышевский и Куйбышевский нефтеперерабатывающие заводы.

Предварительно есть поражение цели в Самаре – там бушует пожар.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 409-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.