Президент Владимир Зеленский поручил подготовить законопроект, который предусматривает обновление Государственного бюро расследований.

Зеленский анонсировал обновление ГБР

— Поручил подготовить и оперативно направить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения об обновлении Государственного бюро расследований. Ожидаю, что президентский законопроект будет разработан уже в январе и безотлагательно внесен в парламент, — написал глава государства в Telegram.

Президент не уточнил, каких именно изменений или обновлений будет касаться будущий законопроект и какие направления работы ГБР планируется пересмотреть.

В Верховной Раде зарегистрирован депутатский законопроект от 6 августа, направленный на совершенствование деятельности ГБР.

Авторы этого документа предлагают уменьшить влияние президента на формирование и работу ГБР.

Напомним, во Львове 10 и 11 декабря состоялось неформальное заседание Совета Евросоюза по общим вопросам, в ходе которого обсуждались дальнейшие шаги по вступлению Украины в ЕС.

По итогам этой встречи было обнародовано совместное заявление Украины и ЕС.

В документе, среди прочего, отмечено, что реализация антикоррупционной политики и политики в сфере верховенства права должна происходить в рамках процесса вступления в ЕС.

В частности, речь идет об имплементации дорожной карты по верховенству права.

В заявлении упоминается, что в течение следующего года Украина должна провести реформирование ГБР.

Государственное бюро расследований является правоохранительным органом Украины, который занимается расследованием уголовных производств, в которых фигурируют государственные служащие, работники правоохранительных органов и военнослужащие.

Бюро было создано в 2016 году.

