Во Львове стартовало неформальное заседание Совета ЕС
- Участники рассматривают механизм frontloading для ускорения подготовки Украины к следующим этапам переговоров.
Во Львове началось неформальное заседание Совета ЕС по общим делам, в котором принимают участие 30 высокопоставленных чиновников из 27 стран Евросоюза.
Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Неформальное заседание Совета ЕС во Львове 11 декабря: что известно
Во Львов прибыли еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Марта Кос, министр по европейским делам Дании Мари Бьерре, вице-премьер-министр Украины по вопросам евроатлантической интеграции Тарас Качка, а также министры и представители дипломатических миссий государств-членов ЕС.
По словам Козицкого, ключевой темой заседания станет возможность введения механизма frontloading.
Он позволит Украине и Молдове начать подготовку к следующим этапам переговоров о вступлении в ЕС еще до их официального старта.
Такой подход должен компенсировать последствия венгерского вето и обеспечить движение процесса расширения без задержек.
Козицкий также подчеркнул, что проведение этой встречи именно во Львове является важным политическим жестом поддержки Украины со стороны Европы.
Он поблагодарил Данию, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС, и министра Мари Бьерре за их последовательную поддержку, а также все государства-члены за солидарность и совместные усилия в укреплении Украины и европейского единства.
Во время открытия заседания флаг Европейского Союза подняла Яна Степаненко — девушка, которая потеряла обе ноги в результате российского удара по вокзалу в Краматорске, а хор Гомин исполнил гимн ЕС.
Фото: Максим Козицкий