Президент Володимир Зеленський дав доручення підготувати законопроєкт, який передбачає оновлення Державного бюро розслідувань.

Зеленський анонсував оновлення ДБР

– Доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань. Очікую, що президентський законопроєкт буде напрацьований уже в січні і невідкладно внесений до парламенту, – написав глава держави у Telegram.

Президент не уточнив, яких саме змін або оновлень буде стосуватися майбутній законопроєкт і які напрями роботи ДБР планується переглянути.

У Верховній Раді зареєстрований депутатський законопроєкт від 6 серпня, який спрямований на удосконалення діяльності ДБР.

Зараз дивляться

Автори цього документа пропонують зменшити вплив президента на формування та роботу ДБР.

Нагадаємо, у Львові 10 і 11 грудня відбулося неформальне засідання Ради Євросоюзу з загальних питань, під час якого обговорювалися подальші кроки щодо вступу України до ЄС.

За підсумками цієї зустрічі була оприлюднена спільна заява України та ЄС.

У документі, серед іншого, зазначено, що реалізація антикорупційної політики та політики у сфері верховенства права має відбуватися в межах процесу вступу до ЄС.

Зокрема, йдеться про імплементацію дорожньої карти щодо верховенства права.

У заяві є згадка про те, що протягом наступного року Україна має здійснити реформування ДБР.

Державне бюро розслідувань є правоохоронним органом України, який займається розслідуванням кримінальних проваджень, у яких фігурують державні службовці, працівники правоохоронних органів та військовослужбовці.

Бюро було створене у 2016 році.