Зеленський доручив підготувати законопроєкт про оновлення ДБР
- Володимир Зеленський доручив підготувати президентський законопроєкт про оновлення ДБР.
- Законопроєкт має бути поданий до Верховної Ради у січні.
Президент Володимир Зеленський дав доручення підготувати законопроєкт, який передбачає оновлення Державного бюро розслідувань.
Зеленський анонсував оновлення ДБР
– Доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань. Очікую, що президентський законопроєкт буде напрацьований уже в січні і невідкладно внесений до парламенту, – написав глава держави у Telegram.
Президент не уточнив, яких саме змін або оновлень буде стосуватися майбутній законопроєкт і які напрями роботи ДБР планується переглянути.
У Верховній Раді зареєстрований депутатський законопроєкт від 6 серпня, який спрямований на удосконалення діяльності ДБР.
Автори цього документа пропонують зменшити вплив президента на формування та роботу ДБР.
Нагадаємо, у Львові 10 і 11 грудня відбулося неформальне засідання Ради Євросоюзу з загальних питань, під час якого обговорювалися подальші кроки щодо вступу України до ЄС.
За підсумками цієї зустрічі була оприлюднена спільна заява України та ЄС.
У документі, серед іншого, зазначено, що реалізація антикорупційної політики та політики у сфері верховенства права має відбуватися в межах процесу вступу до ЄС.
Зокрема, йдеться про імплементацію дорожньої карти щодо верховенства права.
У заяві є згадка про те, що протягом наступного року Україна має здійснити реформування ДБР.
Державне бюро розслідувань є правоохоронним органом України, який займається розслідуванням кримінальних проваджень, у яких фігурують державні службовці, працівники правоохоронних органів та військовослужбовці.
Бюро було створене у 2016 році.