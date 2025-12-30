Российская Федерация проводит информационную операцию для срыва договоренностей, достигнутых между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Дональдом Трампом.

СВР об информкампании РФ против Украины

Как заявила Служба внешней разведки Украины, Россия проводит такую информационную операцию с 17:00 29 декабря.

В рамках такой операции Кремль обвиняет Украину в целенаправленной попытке атаки на резиденцию российского диктатора Владимира Путина с использованием 91 беспилотника, говорится в сообщении.

Там отмечают, что российская информационная операция началась с соответствующего заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое растиражировали прокремлевские медиа.

После этого в течение двух часов его нарративы подхватили и развили другие российские представители. Среди них:

заместитель главы МИД РФ Александр Грушко;

помощник президента РФ Юрий Ушаков;

глава партии Справедливая Россия — за правду Сергей Миронов;

лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий;

первый заместитель главы комитета Госдумы РФ по вопросам обороны Алексей Журавлев.

Такая оперативность и скоординированность свидетельствует о том, что российская информационная операция проводилась во исполнение указаний Путина и в соответствии с утвержденными АП РФ “темниками”, утверждают в Службе внешней разведки.

Какие факты свидетельствуют, что не было “атаки на резиденцию Путина”

В СВР привели ряд фактов, свидетельствующих о том, что информация об “атаке на резиденцию Путина” является фейком.

В частности, в течение 29 декабря жители Новгородской области не сообщали об атаке дронов и ее последствиях. Сейчас Кремль пытается исправить ситуацию, распространяя в российских соцсетях фейковые сообщения от имени якобы жителей города Валдай.

О том, что это “нападение” является фейком, свидетельствует отсутствие фактических доказательств (обломки, фото, видео) сбитых беспилотников, которые Кремль не может представить уже почти сутки после начала информационной операции. Но нужные “доказательства” могут создать в ближайшее время, утверждают в Службе внешней разведки.

Кроме этого, Министерство обороны России дважды корректировало опубликованные сводки для соответствия нарративам Кремля. Сначала сообщили о якобы 18 зафиксированных беспилотниках Сил обороны Украины, а затем количество увеличилось до 23 дронов.

Почему РФ создала фейк об “атаке на резиденцию Путина”

— Москва не впервые безосновательно и намеренно манипулирует темой атаки СОУ против российских объектов, — обращают внимание в Службе внешней разведки Украины.

В частности, в мае 2023 года сообщалось о якобы атаке беспилотников на Кремль, напомнили там.

В мае 2025 года Россия указывала, что во время визита в Курскую область вертолет Путина якобы попал в эпицентр атаки дронов. В дальнейшем источники в российском правительстве подтвердили, что это была постановка, подчеркнули в СВР.

Служба внешней разведки Украины обращает внимание, что это свидетельствует о нервной реакции Кремля на достигнутый прогресс по итогам переговоров президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.

В дальнейшем Россия будет использовать тему “атаки по Валдаю” для оправдания усиления переговорной позиции, будущих комбинированных атак по Украине на новогодние праздники и дискредитации украинского руководства, утверждают в СВР.

Журналистов призывают должным образом проверять пропагандистские вбросы Российской Федерации, чтобы Кремль не мог их использовать как инструмент для распространения своих фейков.