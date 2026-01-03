Укр Рус
Фейк РФ про “атаку на резиденцію Путіна”, реакція Трампа, тиск окупантів на фронті: події тижня

Ситуація на фронті: зміни та просування ворога на карті бойових дій з 26 грудня до 2 січня
Фото: Факти ICTV

Після переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго Росія одразу ж вкинула фейк про нібито “атаку дронів на резиденцію кремлівського диктатора Володимира Путіна”.

Очевидно, що Росія хоче завадити будь-якому просуванню мирних переговорів, зазначають експерти. Водночас армія РФ продовжує тиск на фронті, щоб змінити перебіг війни.

Факти ICTV разом з політичними аналітиками Ігорем Рейтеровичем та Олегом Пономарем проаналізували головні події тижня – з 26 грудня 2025 року до 2 січня 2026 року.

Фейк РФ про “атаку дронів на резиденцію Путіна”

Центральне розвідувальне управління та Агентство національної безпеки США дійшло до висновку, що ЗСУ не намагалися атакувати резиденцію Путіна, писали The Wall Street Journal і CNN з посиланням на джерела.

Як відомо, американська розвідка має низку способів моніторингу повітряного простору Росії, військової діяльності та атак на її територію, зокрема за допомогою супутників, радарів і перехоплення зв’язку.

А вже 31 грудня директор ЦРУ Джон Реткліфф повідомив президенту США Дональду Трампу про такі висновки, зазначають у CNN.

Звичайно, це була спеціальна інформаційна операція Росії, пов’язана з переговорами Зеленського з Трампом у Мар-а-Лаго, розповів Фактам ICTV політичний аналітик Олег Пономар.

На його думку, Росія стривожена тим, що Зеленський з Трампом досягли позначного прогресу, зокрема, обіцянкою США про залізні гарантії безпеки для України та незгодою Зеленського на виведення ЗСУ з Донбасу.

– Звичайно, ця операція була направлена на Трампа і на те, щоб скоригувати хід перемовин, тобто направити їх у більш проросійський бік. І навіть сам Трамп спочатку почав нібито трохи захищати росіян. Але розвідувальна спільнота та весь світ розібралися швидко, показавши, що це звичайний фейк, – наголосив він.

Тому варто вважати, що мета Росії не досягнута, наголосив Олег Пономар, адже переговорний процес не зірваний. Він продовжується так, як і продовжувався. Тобто, це був “холостий постріл”, переконаний експерт.

зустріч зеленського та трампа у Мар-а-Лаго 28 грудня

Фото: Офіс президента

З такою ж думкою у коментарі Фактам ICTV погодився керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку, політолог Ігор Рейтерович. За його словами, росіяни думали, що ця ситуація піде їм на користь і Трамп звинувачуватиме Україну в тому, що вона нібито зриває перемовини та відмовляється проводити далі зустрічі.

– Для Трампа атака на резиденцію – це найстрашніша історія, яка взагалі може мати місце. Як людина, яка сама живе в резиденції, він вважає, що це має бути максимально захищене місце. Для нього це виглядало б не дуже приємно. І росіяни саме на це робили ставку, розуміючи когнітивну специфіку Трампа і його ставлення до подібних речей, – вважає Рейтерович.

За його словами, росіяни дуже неоковирно здійснили цю провокацію і намагалися підживити її в інформаційному плані, тому вона провалилася і не дала того результату, на який вони розраховували.

На жаль, переконаний Рейтерович, зараз росіяни намагатимуться шукати щось нове, тому українцям треба бути готовими до нових подібних викликів.

– Насправді ми достатньо непогано відреагували, тому що ми одразу пояснили, як тільки вони запускали цей фейк. Я думаю, що була комунікація між нашими спецслужбами та військовими, які надали всі необхідні пояснення. Значну роль тут зіграла історія з тим, що обдзвонили деяких європейських лідерів. Я думаю, вони теж до Трампа звернулися і пояснили, що це неправда та спроба відвернути увагу від реального стану справ, що саме Росія зриває перемовини, – наголосив політолог.

Ігор Рейтерович переконаний, що зараз це не вплине на позицію США щодо подальших переговорів, спрямованих на припинення війни – це дуже великий позитив для України. Хоча він не виключає, що росіяни спробують запустити нові фейки, на які потрібно реагувати.

Ситуація на фронті з 26 грудня до 2 січня

Російські війська протягом останнього тижня тиснули на фронті, намагаючись просунутися на певних ділянках. Проте українські захисники стоять на позиціях, відкидаючи окупантів якомога далі.

Зокрема, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили штурмові дії армії РФ у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки, згідно з даними Генерального штабу.

Ситуація на фронті: зміни та просування ворога на карті бойових дій з 26 грудня до 2 січня Фото 2

Фото: Факти ICTV

Ситуація на фронті: зміни та просування ворога на карті бойових дій з 26 грудня до 2 січня Фото 3

Фото: Факти ICTV

Водночас протягом тижня на Гуляйпільському напрямку окупанти посилили тиск у районі Гуляйполя, в напрямку Добропілля та Зеленого, розповіли українські військові.

Ситуація на фронті: зміни та просування ворога на карті бойових дій з 26 грудня до 2 січня Фото 4

Фото: Факти ICTV

Ситуація на фронті: зміни та просування ворога на карті бойових дій з 26 грудня до 2 січня Фото 5

Фото: Факти ICTV

Крім цього, на Слов’янському напрямку українські воїни зупиняли спроби російських загарбників просунутися вперед у районах Сіверська, Закітного та Переїзного, наголосили у Генеральному штабі ЗСУ.

Ситуація на фронті: зміни та просування ворога на карті бойових дій з 26 грудня до 2 січня Фото 6

Фото: Факти ICTV

Також на Костянтинівському напрямку ворог здійснив атаки у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Миколайпілля та Софіївка, розповіли у Генштабі.

