Фейк РФ про “атаку на резиденцію Путіна”, реакція Трампа, тиск окупантів на фронті: події тижня

Після переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго Росія одразу ж вкинула фейк про нібито “атаку дронів на резиденцію кремлівського диктатора Володимира Путіна”.

Очевидно, що Росія хоче завадити будь-якому просуванню мирних переговорів, зазначають експерти. Водночас армія РФ продовжує тиск на фронті, щоб змінити перебіг війни.

Факти ICTV разом з політичними аналітиками Ігорем Рейтеровичем та Олегом Пономарем проаналізували головні події тижня – з 26 грудня 2025 року до 2 січня 2026 року.

Фейк РФ про “атаку дронів на резиденцію Путіна”

Центральне розвідувальне управління та Агентство національної безпеки США дійшло до висновку, що ЗСУ не намагалися атакувати резиденцію Путіна, писали The Wall Street Journal і CNN з посиланням на джерела.

Як відомо, американська розвідка має низку способів моніторингу повітряного простору Росії, військової діяльності та атак на її територію, зокрема за допомогою супутників, радарів і перехоплення зв’язку.

А вже 31 грудня директор ЦРУ Джон Реткліфф повідомив президенту США Дональду Трампу про такі висновки, зазначають у CNN.

Звичайно, це була спеціальна інформаційна операція Росії, пов’язана з переговорами Зеленського з Трампом у Мар-а-Лаго, розповів Фактам ICTV політичний аналітик Олег Пономар.

На його думку, Росія стривожена тим, що Зеленський з Трампом досягли позначного прогресу, зокрема, обіцянкою США про залізні гарантії безпеки для України та незгодою Зеленського на виведення ЗСУ з Донбасу.

– Звичайно, ця операція була направлена на Трампа і на те, щоб скоригувати хід перемовин, тобто направити їх у більш проросійський бік. І навіть сам Трамп спочатку почав нібито трохи захищати росіян. Але розвідувальна спільнота та весь світ розібралися швидко, показавши, що це звичайний фейк, – наголосив він.

Тому варто вважати, що мета Росії не досягнута, наголосив Олег Пономар, адже переговорний процес не зірваний. Він продовжується так, як і продовжувався. Тобто, це був “холостий постріл”, переконаний експерт.