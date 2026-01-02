Российские агрессоры намеренно запускают дроны по Украине на низких высотах.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Почему РФ запускает дроны на низких высотах

Андрей Коваленко уточнил, что тактика россиян заключается в запуске дронов на низких высотах, чтобы продолжать атаковать энергетику Украины.

– Россия продолжает следовать своему плану затягивать войну минимум до весны и параллельно тянет время фейками о так называемых атаках на резиденцию Владимира Путина, – подчеркнул Коваленко.

Напомним, руководитель ЦПД Андрей Коваленко назвал фейком обнародованные Россией фото обломков дронов, которые якобы «атаковали резиденцию Путина» через два дня после самого заявления об инциденте.

Президент Владимир Зеленский также опроверг заявления Кремля об “атаке на резиденцию Путина”, назвав их фейком, который партнеры могут легко проверить с помощью собственных технических средств.

Позже стало известно, что ЦРУ не нашло доказательств “атаки” Украины на резиденцию Путина.