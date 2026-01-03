Зеленский анонсировал смену руководителей ОВА в пяти регионах
- Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в руководстве Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областей.
- Окончательные решения по определенным кандидатурам ожидаются уже завтра, а новые руководители ОВА должны приступить к работе на следующей неделе после согласования Кабинетом министров.
В скором времени произойдут кадровые изменения среди руководителей областных администраций в пяти регионах Украины.
Зеленский о назначении новых руководителей ОВА
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, сейчас продолжаются консультации по поводу новых руководителей ОВА в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областях.
— Круг кандидатур определен. Завтра будут приняты решения, — анонсировал глава государства.
Президент выразил надежду, что Кабинет министров Украины согласует назначения в ближайшее время.
По его словам, на следующей неделе новые руководители областных администраций должны приступить к работе.
Утром 3 января Владимир Зеленский инициировал, чтобы Денис Шмыгаль занял должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики Украины.
По мнению президента, системность и процессы, которые Шмыгаль организовал в Министерстве обороны, необходимы для украинской энергетики, чтобы оперативно восстанавливать разрушенное после каждого российского удара и обеспечивать развитие сферы.
Глава государства отметил после консультаций с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, что рассчитывает на поддержку парламентариями такого подхода.