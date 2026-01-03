В скором времени произойдут кадровые изменения среди руководителей областных администраций в пяти регионах Украины.

Зеленский о назначении новых руководителей ОВА

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, сейчас продолжаются консультации по поводу новых руководителей ОВА в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областях.

— Круг кандидатур определен. Завтра будут приняты решения, — анонсировал глава государства.

Президент выразил надежду, что Кабинет министров Украины согласует назначения в ближайшее время.

По его словам, на следующей неделе новые руководители областных администраций должны приступить к работе.

Утром 3 января Владимир Зеленский инициировал, чтобы Денис Шмыгаль занял должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики Украины.

По мнению президента, системность и процессы, которые Шмыгаль организовал в Министерстве обороны, необходимы для украинской энергетики, чтобы оперативно восстанавливать разрушенное после каждого российского удара и обеспечивать развитие сферы.

Глава государства отметил после консультаций с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, что рассчитывает на поддержку парламентариями такого подхода.