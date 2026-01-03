Президент Володимир Зеленський заявив, що для України безумовно важлива присутність європейського контингенту на нашій території, як гарантія безпеки. Але не всі країни готові надати свої війська.

Про це очільник держави сказав під час спілкування із журналістами в Києві після зустрічі з радниками західних лідерів.

За словами президента, поки що немає остаточного тексту угоди про гарантії безпеки, тому ще не узгоджені важливі деталі, включно з тими, що стосуються військової присутності військ партнерів.

– Безумовно, для нас важлива військова присутність. І безумовно, не всі готові на це… Але присутність – один із важливих факторів, і навіть існування самої Коаліції охочих залежить від того, чи готові вони активізувати свою присутність, – заявив Володимир Зеленський.

Але важливим моментом є те, що в багатьох країнах парламент має надати дозвіл на присутність своїх збройних сил в Україні.

– А ми не можемо відповідати за парламенти інших країн, – наголосив очільник держави.

Президент зауважив, що остаточна кількість країн, що нададуть свої війська, стане зрозуміла лише після того, як почнеться ратифікаційний процес.

Окремі держави-члени Коаліції охочих можуть не надсилати в Україну свої війська, однак є і мінімальні вимоги.

– Головуючими в Коаліції охочих є Британія і Франція. Ось їхня військова присутність обов’язкова, – наголосив Володимир Зеленський.