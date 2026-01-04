Украина ввела санкции против лиц и компаний, которые производят и поставляют средства связи, РЭБ и микроэлектронику для российского военно-промышленного комплекса.

Санкции против производителей ВПК РФ

Соответствующий указ №8/2026 подписал президент Украины Владимир Зеленский, введя в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 95 физических и 70 юридических лиц.

По информации Офиса президента, большинство из них — это граждане и резиденты Российской Федерации, которые связаны с обслуживанием государственного оборонного заказа РФ и деятельностью ее оборонно-промышленного комплекса.

В частности, речь идет о предприятиях и их руководителях, которые производят и поставляют продукцию в сферах связи, радиоэлектронной борьбы и микроэлектроники для российского ВПК и силовых структур.

Как отмечают в Офисе президента, санкции введены против промышленных предприятий химической, добывающей, металлургической отрасли и топливно-энергетического комплекса РФ.

— Введенные ограничения должны затруднить обслуживание российского ВПК и ограничить его возможности в производстве вооружения и военной техники, используемых в войне против Украины, — говорится в сообщении.

В Офисе президента подчеркнули, что Украина продолжит работу с партнерами над синхронизацией украинских санкций в юрисдикциях стран-партнеров.

Кроме того, некоторые позиции планируют учесть в 20-м пакете санкций Европейского Союза против России за ведение полномасштабной войны против Украины, подготовка к которому еще продолжается.