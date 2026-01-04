Україна запровадила санкції проти осіб та компаній, які виробляють і постачають засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку для російського військово-промислового комплексу.

Санкції проти виробників ВПК РФ

Відповідний указ №8/2026 підписав президент України Володимир Зеленський, ввівши у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти 95 фізичних і 70 юридичних осіб.

За інформацією Офісу президента, більшість з них – це громадяни та резиденти Російської Федерації, які пов’язані з обслуговуванням державного оборонного замовлення РФ та діяльністю її оборонно-промислового комплексу.

Зокрема, йдеться про підприємства та їхніх керівників, які виробляють і постачають продукцію у сферах зв’язку, радіоелектронної боротьби й мікроелектроніки для російського ВПК та силових структур.

Як зазначають в Офісі президента, санкції запроваджені проти промислових підприємств хімічної, видобувної, металургійної галузі та паливно-енергетичного комплексу РФ.

– Запроваджені обмеження мають ускладнити обслуговування російського ВПК та обмежити його спроможності у виробництві озброєння й військової техніки, що використовуються у війні проти України, – йдеться у повідомленні.

В Офісі президента наголосили, що Україна продовжить роботу з партнерами над синхронізацією українських санкцій у юрисдикціях країн-партнерів.

Крім цього, деякі позиції планують врахувати у 20 пакеті санкцій Європейського Союзу проти Росії за ведення повномасштабної війни проти України, підготовка до якого ще триває.