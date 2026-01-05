Президент Владимир Зеленский встретился с полковником СБУ Василием Козаком, которого ранее наградил званием Герой Украины.

Об этом президент сообщил в соцсетях.

Зеленский о встрече с Героем Украины Василием Козаком

По словам президента, Василий Козак – один из тех воинов, который разрабатывает и осуществляет ощутимые для российского врага активные операции.

– Именно за такие боевые результаты имел честь отметить его званием Герой Украины, – сказал глава государства.

Также Зеленский сегодня встретился с начальником Центра спецопераций А СБУ Евгением Хмарой. Президент поблагодарил Евгения Хмару и всех воинов-спецназовцев за чрезвычайно важную боевую работу на протяжении всей полномасштабной войны.

– Украина достигает необходимых результатов в своей защите, и все наши воины, которые это обеспечивают, заслуживают наибольшего уважения и благодарности. Опыт украинских спецназовцев и ЦСО А СБУ будем масштабировать, – отметил глава государства.

Он и Евгений Хмара обсудили возможности системного развития Службы безопасности Украины и специальные операции, которые сейчас готовятся.