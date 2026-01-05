Президент Володимир Зеленський зустрівся з полковником СБУ Василем Козаком, якого раніше відзначив званням Герой України.

Про це президент повідомив у соцмережах.

Зеленський про зустріч із Героєм України Василем Козаком

За словами президента, Василь Козак – один із тих воїнів, який розробляє та здійснює відчутні для російського ворога активні операції.

– Саме за такі бойові результати мав честь відзначити його званням Герой України, – сказав глава держави.

Володимир Зеленський та Василь Козак обговорили бачення потенціалу СБУ та захисту України у війні.

Також Зеленський сьогодні зустрівся з начальником Центру спецоперацій А СБУ Євгенієм Хмарою. Президент подякував Євгену Хмарі та всім воїнам-спецпризначенцям за надзвичайно вагому бойову роботу протягом усієї повномасштабної війни.

– Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті, і всі наші воїни, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність. Досвід українських спецпризначенців та ЦСО А СБУ будемо масштабувати, – зауважив очільник держави.

Він та Євген Хмара обговорили можливості системного розвитку Служби безпеки України та спеціальні операції, які зараз готуються.