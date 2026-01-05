Зеленский рассказал, чем будет заниматься Василий Малюк в СБУ
- Василий Малюк уходит с поста главы Службы безопасности Украины.
- Однако он остается в системе СБУ для реализации асимметричных спецопераций мирового уровня против врага.
Президент Владимир Зеленский во время встречи с Василием Малюком предложил ему сосредоточиться на боевой работе.
Об этом заявил глава государства.
Владимир Зеленский встретился с Василием Малюком
Зеленский подчеркнул, что должно быть больше украинских асимметричных операций против российских оккупантов и самой России.
– Должно быть больше наших сильных результатов в уничтожении врага. Василий Васильевич умеет это лучше всего и именно этим будет продолжать заниматься в системе СБУ. Поручил Василию Малюку сделать направление наших асимметричных операций самым сильным в мире, – заявил глава государства.
Владимир Зеленский и Василий Малюк также обсудили кандидатуры для избрания нового главы СБУ.
В октябре 2025 года Служба безопасности представила новое поколение морских беспилотных платформ Sea Baby, которые успешно отличились в миссиях в Черном море.
В августе СБУ задержала майора Воздушных сил ВСУ, который передавал России информацию об иностранных истребителях F-16 и Mirage 2000, а также помогал врагу готовить удары дронами и ракетами.
Самой значительной спецоперацией СБУ в 2025 году стала Паутина, проведенная 1 июня. В тот день под прицелом украинской спецслужбы оказалась стратегическая авиация России, в результате чего был уничтожен и поврежден 41 самолет, что составляет около трети от общего авиапарка.
Тогда глава СБУ Василий Малюк рассказал, что Паутина готовилась более полутора лет и включала уникальный симбиоз агентурной работы и высокотехнологичных решений.