Президент Владимир Зеленский во время встречи с Василием Малюком предложил ему сосредоточиться на боевой работе.

Об этом заявил глава государства.

Владимир Зеленский встретился с Василием Малюком

Зеленский подчеркнул, что должно быть больше украинских асимметричных операций против российских оккупантов и самой России.

– Должно быть больше наших сильных результатов в уничтожении врага. Василий Васильевич умеет это лучше всего и именно этим будет продолжать заниматься в системе СБУ. Поручил Василию Малюку сделать направление наших асимметричных операций самым сильным в мире, – заявил глава государства.

Владимир Зеленский и Василий Малюк также обсудили кандидатуры для избрания нового главы СБУ.

В октябре 2025 года Служба безопасности представила новое поколение морских беспилотных платформ Sea Baby, которые успешно отличились в миссиях в Черном море.

В августе СБУ задержала майора Воздушных сил ВСУ, который передавал России информацию об иностранных истребителях F-16 и Mirage 2000, а также помогал врагу готовить удары дронами и ракетами.

Самой значительной спецоперацией СБУ в 2025 году стала Паутина, проведенная 1 июня. В тот день под прицелом украинской спецслужбы оказалась стратегическая авиация России, в результате чего был уничтожен и поврежден 41 самолет, что составляет около трети от общего авиапарка.

Тогда глава СБУ Василий Малюк рассказал, что Паутина готовилась более полутора лет и включала уникальный симбиоз агентурной работы и высокотехнологичных решений.

Источник : Офис президента