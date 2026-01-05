Шесть жертв стрельбы на пляже в Сиднее в декабре прошлого года имеют украинское происхождение.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Стрельба на пляже в Сиднее

14 декабря 2025 года на пляже Бонди в Сиднее двое неизвестных устроили стрельбу во время празднования Хануки. По данным правоохранителей, 11 человек погибли, среди которых один из нападавших, еще 29 человек получили ранения. Сообщалось, что второй нападавший также был ранен и находился в критическом состоянии.

Владимир Зеленский сегодня во время общения с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи выразил соболезнования в связи с террористической атакой на пляже Бонди.

– Шесть жертв – украинского происхождения. Наша солидарность со всеми родными и близкими пострадавших, – подчеркнул президент Украины.

Кроме того, Зеленский и Албенизи обсудили вопросы защиты Украины и российские удары по украинским городам и общинам.

– Господин премьер-министр пообещал помочь, и я очень благодарен за это. Ракеты для противовоздушной обороны нужны каждый день так же, как и каждый день нужна поддержка нашей обороны, – подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский также рассказал австралийскому премьеру о ситуации с мирными переговорами и проинформировал о следующих шагах.

Источник : Офис президента