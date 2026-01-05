Шестеро жертв стрілянини на пляжі в Сіднеї у грудні минулого року мають українське походження.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Стрілянина на пляжі в Сіднеї

14 грудня 2025 року на пляжі Бонді у Сіднеї двоє невідомих влаштували стрілянину під час святкування Хануки. За даними правоохоронців, 11 людей загинули, серед яких один з нападників, ще 29 осіб дістали поранення. Повідомлялося, що другий нападник також був поранений і перебував у критичному стані.

Володимир Зеленський сьогодні під час спілкування із прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі висловив співчуття у зв’язку з терористичною атакою на пляжі Бонді.

– Шестеро жертв – українського походження. Наша солідарність всім рідним та близьким постраждалих, – наголосив президент України.

Окрім того, Зеленський та Албенізі обговорили питання захисту України та російські удари по українських містах і громадах.

– Пан прем’єр-міністр пообіцяв допомогти, і я дуже вдячний за це. Ракети для протиповітряної оборони потрібні кожного дня так само, як і кожного дня потрібна підтримка нашої оборони, – наголосив очільник держави.

Володимир Зеленський також розповів австралійському прем’єру про ситуацію щодо мирних переговорів та поінформував про наступні кроки.

Джерело : Офіс президента