В воскресенье, 14 декабря, на пляже Бонди в Сиднее произошла стрельба во время мероприятия по случаю еврейского праздника Ханука.

Об этом сообщает CNN и мэр города Энтони Албанезе.

Теракт на пляже в Сиднее 14 декабря: что известно

Австралийская полиция сообщила, что два человека уже задержаны, а следственно-оперативная работа продолжается. Правоохранители призывают местных жителей избегать этого района.

По данным Sydney Morning Herald, во время инцидента ранены несколько человек.

На кадрах с места происшествия видны разбегающиеся люди, многочисленные выстрелы и сирены полицейских.

Соисполнительный директор Исполнительного совета австралийского еврейства Алекс Рывчин подчеркнул, что нападение произошло во время мирного празднования Хануки.

— Это еврейская община в лучшем проявлении собралась вместе, чтобы отметить счастливое событие. Если нас намеренно атаковали таким образом, это масштаб, который никто из нас не мог себе представить. Это ужасная вещь, — сказал Рывчин.

Он также добавил, что его медиа-советник получил ранения.

На видео, распространяемом в соцсетях, видно, как полицейские прижимают двух мужчин к земле на пешеходном мосту и пытаются оказать помощь одному из них.

— Сцены в Бонди шокируют и вызывают тревогу. Полиция и службы экстренной помощи работают на месте, пытаясь спасти жизни людей. Мои мысли с каждым, кто пострадал, — написал премьер-министр Австралии Энтони Албанезе в соцсети Х.

Местные СМИ сообщают об по меньшей мере 10 погибших и более 50 пострадавших в результате теракта в Сиднее 14 декабря.

