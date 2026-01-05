Суд привлек к дисциплинарной ответственности адвоката обвиняемого Артема Косова, который убил 16-летнего Максима Матерухина на станции киевского фуникулера в апреле 2024 года.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Убийство подростка на фуникулере: адвоката привлекли к ответственности

Напомним, что Шевченковский районный суд рассматривал дело об убийстве подростка Максима Матерухина сотрудником Управления государственной охраны Артемом Косовым 7 апреля 2024 года.

Сейчас смотрят

В сентябре 2025 года Шевченковский районный суд вынес приговор в данном уголовном производстве.

В Офисе генпрокурора отмечают, что дело об убийстве подростка на станции киевского фуникулера приобрело общественный резонанс и широко освещалось в СМИ.

Во время судебных разбирательств неоднократно фиксировались факты умышленного затягивания процесса со стороны адвокатов обвиняемого Артема Косова. Так, без уважительных причин срывались судебные заседания, создавались препятствия для исследования доказательств и допроса свидетелей.

Коллегия судей Шевченковского райсуда неоднократно поднимала вопрос о привлечении адвокатов обвиняемого к дисциплинарной ответственности.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко решил лично принять участие в судебных заседаниях и неоднократно обращал внимание на недопустимое поведение адвокатов, которые искусственно затрудняли судебный процесс.

Так, в сентябре 2025 года Офис генпрокурора обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры с жалобой на одного из адвокатов.

29 декабря 2025 года жалоба Офиса генерального прокурора была удовлетворена – одному из адвокатов на три месяца приостановили право заниматься адвокатской деятельностью.

Источник : Офис генпрокурора