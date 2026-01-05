Суд притягнув до дисциплінарної відповідальності адвоката обвинуваченого Артема Косова, який вбив 16-річного Максима Матерухіна на станції київського фунікулера у квітні 2024 року.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Вбивство підлітка на фунікулері: адвоката притягли до відповідальності

Нагадаємо, що Шевченківський районний суд розглядав справу про вбивство підлітка Максима Матерухіна співробітником Управління державної охорони Артемом Косовим 7 квітня 2024 року.

У вересні 2025 року Шевченківський районний суд ухвалив вирок у даному кримінальному провадженні.

В Офісі генпрокурора наголошують, що справа про вбивство підлітка на станції київського фунікулеру набула суспільного резонансу та широко висвітлювалася у медіа.

Під час судових розглядів неодноразово фіксувалися факти навмисного затягування процесу з боку адвокатів обвинуваченого Артема Косова. Так, без поважних причин зривалися судові засідання, створювалися перешкоди для дослідження доказів і допиту свідків.

Колегія суддів Шевченківського райсуду неодноразово порушувала питання про притягнення адвокатів обвинуваченого до дисциплінарної відповідальності.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко вирішив особисто взяти участь у судових засіданнях та неодноразово звертав увагу на неприпустиму поведінку адвокатів, які штучно ускладнювали судовий процес.

Так, у вересні 2025 року Офіс генпрокурора звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі скаргою щодо одного з адвокатів.

29 грудня 2025 року скаргу Офісу генерального прокурора задовольнили – одному з адвокатів на три місяці зупинили право займатися адвокатською діяльністю.

Джерело : Офіс генпрокурора