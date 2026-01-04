Взрывы в Харькове прогремели поздно вечером в воскресенье, 4 января. В Харьковской области продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщили украинские журналисты, находящиеся в городе.

Взрыв в Харькове 4 января: какие последствия

Как сообщает Суспільне, три взрыва в Харькове прогремели в воскресенье поздно вечером.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.

По состоянию на 23:23, по информации Воздушных Сил ВС Украины, группа БпЛА в Харьковской области летела курсом на Полтавскую область.

Напомним, в результате российского удара баллистическими ракетами по центру Харькова 2 января погибли шесть человек.

В пятницу около 14:30 российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажным домам в центре Харькова.

К вечеру того же дня число пострадавших возросло до 30. Под завалами нашли тело ребенка.

В результате атаки разрушена пятиэтажка и часть подъезда четырехэтажки. Повреждены окна и фасады в соседних домах и более 10 автомобилей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 412-е сутки.