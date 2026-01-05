В Украине изменили размер государственной помощи при рождении ребенка.

Для детей, родившихся после 1 января 2026 года, единовременная выплата составляет 50 тыс. грн, пакет малыша – 8 451 грн. Подать заявку на получение средств можно через Дію.

Как подать заявку на выплату

Чтобы оформить 50 тыс. грн на ребенка в Дії, необходимо воспользоваться сервисом єМалятко и заполнить электронное заявление.

Сервис позволяет одновременно подать документы на несколько государственных услуг, в том числе и на помощь при рождении ребенка.

Если малыш появился на свет за границей, родители должны предоставить в Пенсионный фонд официальные документы о рождении, выданные в стране пребывания.

Кто подает заявку в Дії

Заявку на выплаты при рождении ребенка в Дії может подать один из родителей или опекун, с которым ребенок фактически проживает.

В случае если родители не пользуются Дией или свидетельство уже получено, заявление принимает Пенсионный фонд Украины.

Напомним, что для детей, родившихся до 1 января 2026 года, размер помощи не меняется и составляет 41 280 грн. Единовременная выплата в этом случае составляет 10 320 грн, остальная часть поступает на счет ежемесячно по 860 гривен в течение 36 месяцев.

Для детей, находящихся на полном государственном содержании, средства зачисляются на депозитный счет. Доступ к этим деньгам ребенок получит по достижении совершеннолетия.

Сервисом єМалятко уже воспользовались более 600 тыс. украинских семей для оформления документов после рождения ребенка.

Источник : Дія