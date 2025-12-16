С началом работы программы Зимняя поддержка каждый гражданин Украины, находящийся на территории страны, может подать заявку и получить разовую выплату в размере 1000 грн.

Эта помощь направлена на поддержку украинцев в сложный зимний период, особенно тех, кто живет в прифронтовых районах или принадлежит к социально уязвимым группам.

До какого числа можно потратить 1000 Зимней поддержки, читайте в нашем материале.

Кто может получить выплату и как потратить деньги

Полученные средства разрешено тратить только на определенные категории. Согласно правилам, 1000 грн можно направить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарств, приобретение продуктов питания украинского производства (за исключением подакцизных товаров), книжную продукцию или благотворительные взносы. Также выплату можно использовать для оплаты почтовых услуг в отделениях Укрпочты.

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что главная цель программы — помочь украинцам пройти самый сложный период зимы, особенно тем, кто в этом больше всего нуждается.

Право на помощь имеют все граждане Украины, находящиеся в стране, включая детей — в таком случае заявку подает один из родителей или опекун. Каждый гражданин может получить только одну выплату в рамках программы.

Подача заявок продлится до 24 декабря 2025 года.

Зимняя поддержка: до какого числа можно потратить 1000 грн

До какого числа можно потратить 1000 от Зеленского, зависит от категории получателя и способа подачи заявки. Больше всего времени имеют лица, которые подавали заявку через Дія.

Средства, полученные через Дія, необходимо использовать до 30 июня 2026 года. Неиспользованные деньги после этой даты автоматически вернутся в бюджет.

До какого числа можно потратить 1000 в рамках Зимней поддержки в отделениях Укрпочты

Пенсионеры и получатели социальных выплат, которые обслуживаются в Укрпочте, получат 1000 грн автоматически на тот же счет, куда поступает их пенсия или другие выплаты.

Те, кто получает пенсию на банковскую карту, но не пользуется Дія, могут обратиться в ближайшее отделение Укрпочты и подать заявление в письменной форме. Для маломобильных людей предусмотрена возможность вызвать почтальона на дом.

В течение какого периода можно потратить 1000 Зимней поддержки через Укрпочту:

до 25 декабря 2025 года, если выплата пришла автоматически (вместе с пенсией или соцвыплатами);

до 25 января 2026 года, если заявление подавали в отделении.

При расходовании возможны следующие варианты: покупка товаров украинского производства, оплата почтовых услуг, коммуналки и донаты на Силы обороны.

Программа Зимняя поддержка является частью более широкой государственной инициативы, направленной на поддержку населения и бизнеса во время военной зимы. Она позволяет украинцам получить быструю и адресную помощь и потратить ее на самое необходимое в четко установленные сроки.

Источник : Правительственный портал

