В Україні змінили розмір державної допомоги при народженні дитини.

Для дітей, які народилися після 1 січня 2026 року, одноразова виплата становить 50 тис. грн, пакунок малюка – 8 451 грн. Подати заявку на отримання коштів можна через Дію.

Як подати заявку на виплату

Щоб оформити 50 тис. грн на дитину у Дії, необхідно скористатися сервісом єМалятко та заповнити електронну заяву.

Сервіс дозволяє одночасно подати документи на кілька державних послуг, зокрема й на допомогу при народженні дитини.

Якщо малюк зʼявився на світ за кордоном, батьки мають надати до Пенсійного фонду офіційні документи про народження, видані в країні перебування.

Хто подає заявку в Дії

Заявку на виплати при народженні дитини у Дії може подати один із батьків або опікун, з яким дитина фактично проживає.

У разі якщо батьки не користуються Дією або свідоцтво вже отримане, заяву приймає Пенсійний фонд України.

Нагадаємо, що для дітей, які народилися до 1 січня 2026 року, розмір допомоги не змінюється і становить 41 280 грн. Одноразова виплата у цьому випадку складає 10 320 грн, решта поступає на рахунок щомісячно по 860 гривень протягом 36 місяців.

Для дітей, які перебувають на повному державному утриманні, кошти зараховують на депозитний рахунок. Доступ до цих грошей дитина отримає після досягнення повноліття.

Сервісом єМалятко вже скористалися понад 600 тис. українських родин для оформлення документів після народження дитини.

