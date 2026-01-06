Американский бизнесмен и филантроп Говард Баффет посетил Херсон. Он побывал в подземной больнице, пообщался с детьми и поддержал местных жителей, которые живут под постоянной угрозой российских обстрелов.

Говард Баффет в Херсоне — что известно

О визите Говарда Баффета в прифронтовой город сообщил в Facebook Ярослав Шанько, глава Херсонской городской военной администрации.

— Херсон посетил Говард Баффет — известный меценат и друг Украины. Во время визита он побывал в одной из наших подземных больниц, где в безопасных условиях пациентам делают операции, после которых они там выздоравливают. Говард пообщался с ними, поддержал наших врачей и пациентов, увидел, в каких непростых условиях сегодня работает медицинская система прифронтового города, — написал Шанько.

Сейчас смотрят

Также Говарт Баффет пообщался с детьми, передал им подарки и принял участие в детском новогоднем празднике.

— Отдельная и очень теплая часть встречи — общение с детьми, которое состоялось благодаря ОО Объединенные любовью к детям. Говард Баффет посетил кружки, где занимаются маленькие херсонцы, передал им подарки, а главное — подарил искренние эмоции и внимание, в которых так нуждаются дети, растущие под постоянной угрозой обстрелов, — говорится в сообщении. Ярослав Шанько подчеркнул, что для Херсона чрезвычайно важна поддержка и личное присутствие людей, которые не боятся приезжать, чтобы увидеть реальность своими глазами.

— Спасибо Говарду Баффету за поддержку Херсона, за человечность и за веру в нашу общину, — добавил глава Херсонской МВА.

Напомним, в ноябре прошлого года Анджелина Джоли посетила Херсон и Николаев.

Американская актриса побывала в медицинских и учебных заведениях, пообщалась с детьми, медиками, волонтерами и семьями, которые продолжают жить и работать в прифронтовых городах, несмотря ни на что.