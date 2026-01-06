Американський бізнесмен і філантроп Говард Баффет відвідав Херсон. Він побував у підземній лікарні, поспілкувався з дітьми та підтримав місцевих жителів, які живуть під постійною загрозою російських обстрілів.

Говард Баффет у Херсоні – що відомо

Про візит Говарда Баффета до прифронтового міста повідомив у Facebook Ярослав Шанько, очільник Херсонської міської військової адміністрації.

– Херсон відвідав Говард Баффет — відомий меценат і друг України. Під час візиту він побував в одній із наших підземних лікарень, де в безпечних умовах пацієнтам роблять операції, після яких вони там одужують. Говард поспілкувався з ними, підтримав наших лікарів і пацієнтів, побачив, в яких непростих умовах сьогодні працює медична система прифронтового міста, – написав Шанько.

Також Говарт Баффет поспілкувався з дітьми, передав їм подарунки та взяв участь у дитячому новорічному святі.

– Окрема й дуже тепла частина зустрічі — спілкування з дітьми, яке відбулося завдяки ГО Об’єднані любов’ю до дітей. Говард Баффет відвідав гуртки, де займаються маленькі херсонці, передав їм подарунки, а головне – подарував щирі емоції та увагу, яких так потребують діти, котрі зростають під постійною загрозою обстрілів, – йдеться у повідомленні.

Ярослав Шанько наголосив, що для Херсона надзвичайно важлива підтримка й особиста присутність людей, які не бояться приїжджати, щоб побачити реальність на власні очі.

– Дякую Говарду Баффету за підтримку Херсона, за людяність і за віру в нашу громаду, – додав очільник Херсонської МВА.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Анджеліна Джолі відвідала Херсон та Миколаїв.

Американська акторка завітала до медичних та навчальних закладів, поспілкувалася з дітьми, медиками, волонтерами та родинами, які продовжують жити й працювати у прифронтових містах попри все.