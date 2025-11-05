Американская актриса Анджелина Джоли посетила Херсон. Это второй визит голливудской звезды в Украину с начала полномасштабной войны.

О визите Джоли в Херсон в среду, 5 ноября, сообщили Суспільне и местное издание Мост со ссылкой на собственные источники.

Анджелина Джоли в Херсоне — что известно

Цель визита американской актрисы в Украину пока неизвестна, однако, скорее всего, это связано с гуманитарной миссией, ведь Джоли является специальным посланником Агентства по делам беженцев международной организации ООН.

Сейчас смотрят

В соцсетях распространяют фото, на которых Джоли появляется в плитоноске, а также играет с детьми. По данным Telegram-каналов, звезда посетила роддом и детскую больницу в Херсоне.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения РФ Анджелина Джоли публично поддержала Украину. В апреле 2022 года звезда приехала во Львов с гуманитарной миссией.

Тогда она посетила детей, пострадавших от ракетного удара оккупантов по вокзалу в Краматорске, а также пообщалась с вынужденными переселенцами на железнодорожном вокзале города. Джоли признавалась, что была поражена стойкостью и мужеством украинского народа.

Читайте также
Анджелина Джоли хочет от Брэда Питта $33 тыс. компенсации: что это за деньги
Джолі про розлучення з Піттом

Связанные темы:

Анджелина ДжолиВойна в УкраинеХерсон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.