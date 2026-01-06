Аналитики Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины зафиксировали появление новой волны фейковых видео.

В них имитируются публикации западных СМИ и аналитических центров, используется вымышленная статистика и псевдовыводы с целью формирования выгодных для власти РФ нарративов.

Об этом говорится в сообщении ЦПД.

В Центре отметили, что первый зафиксированный случай касается фейкового видео, замаскированного под материал американского издания Politico.

В нем говорится о якобы резком падении рейтингов европейских лидеров из-за задержания властями США президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

— Для распространения дезинформации враг использует реальные события, сочетая их с поддельными визуальными материалами. Озвученные «цифры» не подтверждены никакими социологическими исследованиями и являются типичной информационной манипуляцией, направленной на продвижение нарратива о “слабости” Европы, — пояснили в ЦПД.

Второй случай, по данным Центра, касается еще одного фейкового видео, стилизованного под аналитический материал американского Института изучения войны (ISW).

В нем распространяется утверждение о том, что лидеры Евросоюза якобы «готовят провокации и теракты против собственного населения», чтобы впоследствии обвинить в этом Россию.

— На самом деле ISW не публиковал никаких материалов с подобными заявлениями, — отметили аналитики ЦПД.

В ЦПД подчеркнули, что распространение фейковых материалов от имени известных СМИ и аналитических центров является типичной тактикой российских информационных операций.

Основная цель таких действий — подорвать доверие к западным институтам и снизить уровень поддержки Украины.