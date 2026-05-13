Взрывы в Киеве 12 мая: столицу атакуют вражеские дроны
В среду днем, 13 мая, прогремели взрывы в Киеве во время массированной атаки вражеских дронов на Украину.
Об этом сообщают местные медиа и мэр столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 13:05
Взрывы в Киеве сегодня: что известно
Взрывы в Киеве сегодня, 13 мая, раздались около 12:00.
До этого Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в городе.
В то же время городской голова Киева Витайлий Кличко сообщил о работе противовоздушной обороны и призвал жителей столицы находиться в укрытиях.
В городе повторно объявлена воздушная тревога.
В 13:00 мэр Киева сообщил о падении обломков российского дрона на открытой территории в Оболонском районе.
По его словам, на место следуют экстренные службы.
Напомним, сегодня, 13 мая, взрывы прогремели в Смеле Черкасской области.
В регионе объявляли повышенную опасность из-за угрозы данных БпЛА.
В то же время, Воздушные силы фиксируют ряд БпЛА в небе над Украиной. В частности, вражеские дроны наблюдаются в Черниговской, Киевской, Житомирской, Николаевской, Одесской и Хмельницкой областях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 540-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.