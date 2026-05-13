В среду днем, 13 мая, прогремели взрывы в Киеве во время массированной атаки вражеских дронов на Украину.

Об этом сообщают местные медиа и мэр столицы Виталий Кличко.

Обновлено в 13:05

Взрывы в Киеве сегодня: что известно

Взрывы в Киеве сегодня, 13 мая, раздались около 12:00.

До этого Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в городе.

В то же время городской голова Киева Витайлий Кличко сообщил о работе противовоздушной обороны и призвал жителей столицы находиться в укрытиях.

В городе повторно объявлена ​​воздушная тревога.

В 13:00 мэр Киева сообщил о падении обломков российского дрона на открытой территории в Оболонском районе.

По его словам, на место следуют экстренные службы.

Напомним, сегодня, 13 мая, взрывы прогремели в Смеле Черкасской области.

В регионе объявляли повышенную опасность из-за угрозы данных БпЛА.

В то же время, Воздушные силы фиксируют ряд БпЛА в небе над Украиной. В частности, вражеские дроны наблюдаются в Черниговской, Киевской, Житомирской, Николаевской, Одесской и Хмельницкой областях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 540-е сутки.

