Аналітики Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України зафіксували появу нової хвилі фейкових відео.

У них імітуються публікації західних ЗМІ та аналітичних центрів, використовується вигадана статистика та псевдовисновки з метою формування вигідних для влади РФ наративів.

Про це йдеться у повідомленні ЦПД.

У Центрі зазначили, що перший зафіксований випадок стосується фейкового відео, замаскованого під матеріал американського видання Politico.

У ньому йдеться про нібито різке падіння рейтингів європейських лідерів через затримання владою США президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

– Для поширення дезінформації ворог використовує реальні події, поєднуючи їх із підробленими візуальними матеріалами. Озвучені “цифри” не підтверджені жодними соціологічними дослідженнями і є типовою інформаційною маніпуляцією, спрямованою на просування наративу про “слабкість” Європи, – пояснили у ЦПД.

Другий випадок, за даними Центру, стосується ще одного фейкового відео, стилізованого під аналітичний матеріал американського Інституту вивчення війни (ISW).

У ньому поширюється твердження про те, що лідери Євросоюзу нібито “готують провокації й теракти проти власного населення”, щоб згодом звинуватити у цьому Росію.

– Насправді ISW не публікував жодних матеріалів з подібними заявами, – зазначили аналітики ЦПД.

У ЦПД наголосили, що поширення фейкових матеріалів від імені відомих медіа та аналітичних центрів є типовою тактикою російських інформаційних операцій.

Основна мета таких дій – підірвати довіру до західних інституцій і зменшити рівень підтримки України.