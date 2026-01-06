РФ поширює фейкові відео, маскуючи їх під матеріали західних ЗМІ – ЦПД
- ЦПД зафіксував нову хвилю фейкових відео, замаскованих під матеріали західних медіа та аналітичних центрів.
- У відео поширюється вигадана статистика та неправдиві твердження, що вигідні РФ.
Аналітики Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України зафіксували появу нової хвилі фейкових відео.
У них імітуються публікації західних ЗМІ та аналітичних центрів, використовується вигадана статистика та псевдовисновки з метою формування вигідних для влади РФ наративів.
Про це йдеться у повідомленні ЦПД.
ЦПД фіксує нову хвилю фейкових відео
У Центрі зазначили, що перший зафіксований випадок стосується фейкового відео, замаскованого під матеріал американського видання Politico.
У ньому йдеться про нібито різке падіння рейтингів європейських лідерів через затримання владою США президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
– Для поширення дезінформації ворог використовує реальні події, поєднуючи їх із підробленими візуальними матеріалами. Озвучені “цифри” не підтверджені жодними соціологічними дослідженнями і є типовою інформаційною маніпуляцією, спрямованою на просування наративу про “слабкість” Європи, – пояснили у ЦПД.
Другий випадок, за даними Центру, стосується ще одного фейкового відео, стилізованого під аналітичний матеріал американського Інституту вивчення війни (ISW).
У ньому поширюється твердження про те, що лідери Євросоюзу нібито “готують провокації й теракти проти власного населення”, щоб згодом звинуватити у цьому Росію.
– Насправді ISW не публікував жодних матеріалів з подібними заявами, – зазначили аналітики ЦПД.
У ЦПД наголосили, що поширення фейкових матеріалів від імені відомих медіа та аналітичних центрів є типовою тактикою російських інформаційних операцій.
Основна мета таких дій – підірвати довіру до західних інституцій і зменшити рівень підтримки України.