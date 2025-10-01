Ведущий ICTV Вадим Карпяк добровольно мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. Он присоединился к 8 корпусу Десантно-штурмовых войск.

О своем решении Карпяк сообщил в среду, 1 октября, в прямом эфире телемарафона Єдині новини.

Вадим Карпяк мобилизовался в ВСУ

По словам ведущего, мобилизация в армию — это его сознательный шаг. Карпяк подчеркнул, что любит своих детей и не хочет передавать им эту войну в наследство.

— Если мы все стремимся закончить эту войну, то каждый должен брать на себя ответственность. Мы с любимой согласились, что ее ответственность сейчас — это заботиться о детях, а моя — быть в Силах обороны. Я сотни раз повторял в эфире, что армии не хватает людей. Пришло время самому стать одним из них. Потому что, как сказал мне умный человек: надо жить так, как проповедуешь, — сказал ведущий.

Карпьяк стал частью 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск, с которым вместе с ICTV много и плодотворно сотрудничал.

— Я видел этих воинов в деле и горжусь, что могу присоединиться к их рядам. Сейчас мне нужно еще недели две завершить свои гражданские дела, закрыть все рабочие проекты и вперед. На БЗВП. С детства за 8-й корпус ДШВ, — добавил Вадим.

Что известно о Вадиме Карпьяке

Вадим Карпьяк родился 27 января 1977 года в городе Коломыя Ивано-Франковской области. Его отец — журналист, а мать — медработница. У Вадима есть младший брат Олег, который также работает в медийной сфере.

В 1994 году Карпьяк поступил в Национальный университет Киево-Могилянская академия на гуманитарный факультет. В 1998 году получил диплом бакалавра по специальности Теория культуры, а в 2001 году закончил магистерскую программу НаУКМА по политологии.

Вадим работал в различных украинских телевизионных и радиокомпаниях. Помимо работы в СМИ, он часто участвует в модерировании социально-экономических и культурных событий и ведении официальных церемоний.

В июне 2022 года Карпьяк получил орден За заслуги III степени за весомый вклад в развитие отечественной журналистики, мужество и самоотверженность при освещении событий полномасштабного вторжения РФ, а также за многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.

Вадим женат на Татьяне Пушновой, которая работает в сфере медиа и с которой познакомился еще в университете. Пара воспитывает двоих детей — Марту и Ореста. Также у Карпьяка есть сын Марк от первого брака.

