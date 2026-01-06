Президент Украины Владимир Зеленский обсудил во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном реальные возможности противодействия российскому террору, защиту и ПВО.

Зеленский встретился с Макроном

По словам Владимира Зеленского, дипломатия и реальная помощь должны идти рука об руку.

Президент подчеркнул, что Россия не прекращает удары по территории Украины, поэтому сейчас необходимо усиливать противовоздушную оборону, чтобы защищать наших людей, общины и критическую инфраструктуру.

Сейчас смотрят

По мнению Зеленского, каждая поставка ракет для ПВО сохраняет жизни и усиливает шансы для дипломатии.

Поэтому каждая встреча должна приносить конкретный результат – новые решения по ПВО, пакеты помощи и возможности для защиты неба, считает глава государства.

— Во время встречи с президентом Эммануэлем Макроном говорили именно о реальных возможностях Украины противодействовать российскому террору, нашей защите и поддержке, которая сможет укрепить позиции в дипломатии, — объяснил Зеленский.

В то же время они уделили значительное внимание вопросу дипломатии и украинским шагам.

По словам Зеленского, сегодня в Париже — наиболее репрезентативная встреча Коалиции желающих, на которой собрались лидеры государств, руководители международных организаций, министры и послы.

Президент Украины анонсировал подготовку важных политических шагов. Владимир Зеленский поблагодарил Эммануэля Макрона за лидерство и Францию за готовность помогать.

Фото : Офис президента