Не стоит ожидать окончательных решений по прекращению огня в Украине после встречи Коалиции желающих в Париже 6 января.

Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил перед вылетом в Париж, пишет TVP.

Туск о решении о прекращении огня в Украине

Как утверждает премьер-министр Польши, встреча в Париже предусматривает подтверждение совместных намерений США и европейских союзников сотрудничать для обеспечения гарантий безопасности для Украины.

По словам Туска, речь пока не идет об обязательствах, которые потребуют каких-либо логистических или финансовых решений. Но они станут подтверждением полноценного европейско-американского сотрудничества для обеспечения безопасности, поддержки и восстановления Украины после войны, а также достижения справедливых и безопасных условий для мира или, по крайней мере, прекращения огня.

В то же время премьер-министр Польши считает, что совместные усилия американцев, европейцев и украинцев дают надежду на мир.

— Я знаю, что мы все хотим гораздо более конкретных решений, не деклараций, а скорее доброй воли со стороны агрессора. Пока не было никаких сигналов со стороны России, — обратил внимание Туск.

По мнению премьер-министра Польши, только давление может заставить Россию серьезно отнестись к дипломатии.

Во вторник, 6 января, представитель Елисейского дворца рассказал, что во время заседания Коалиции желающих в Париже лидеры стран возьмут на себя обязательства по поддержке согласно пяти пунктам, которые включают размещение армии на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж на заседание Коалиции желающих.