Премьер Польши объяснил, чего ожидать от встречи Коалиции желающих в Париже
- Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал не ожидать окончательных решений о прекращении огня по итогам встречи Коалиции желающих в Париже, поскольку отсутствуют сигналы о готовности России к миру.
- Главной целью саммита он назвал подтверждение единства США и Европы в вопросах гарантий безопасности для Украины.
Не стоит ожидать окончательных решений по прекращению огня в Украине после встречи Коалиции желающих в Париже 6 января.
Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил перед вылетом в Париж, пишет TVP.
Туск о решении о прекращении огня в Украине
Как утверждает премьер-министр Польши, встреча в Париже предусматривает подтверждение совместных намерений США и европейских союзников сотрудничать для обеспечения гарантий безопасности для Украины.
По словам Туска, речь пока не идет об обязательствах, которые потребуют каких-либо логистических или финансовых решений. Но они станут подтверждением полноценного европейско-американского сотрудничества для обеспечения безопасности, поддержки и восстановления Украины после войны, а также достижения справедливых и безопасных условий для мира или, по крайней мере, прекращения огня.
В то же время премьер-министр Польши считает, что совместные усилия американцев, европейцев и украинцев дают надежду на мир.
— Я знаю, что мы все хотим гораздо более конкретных решений, не деклараций, а скорее доброй воли со стороны агрессора. Пока не было никаких сигналов со стороны России, — обратил внимание Туск.
По мнению премьер-министра Польши, только давление может заставить Россию серьезно отнестись к дипломатии.
Во вторник, 6 января, представитель Елисейского дворца рассказал, что во время заседания Коалиции желающих в Париже лидеры стран возьмут на себя обязательства по поддержке согласно пяти пунктам, которые включают размещение армии на территории Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж на заседание Коалиции желающих.