Родителей волнует вопрос здоровья собственных детей. Ведь на улицах часто можно встретить школьников, которые пьют энергетики. Подробнее о том, со скольки лет продают энергетики в Украине, читайте в материале Фактов ICTV.

Со скольки лет в Украине продают энергетики

В Украине нет закона, который бы прямо запрещал продажу энергетических напитков, которые не содержат алкоголя, несовершеннолетним. Однако на банках энергетических напитков есть предупреждающая надпись о том, что они не рекомендуются детям, беременным и кормящим грудью женщинам, а также людям с повышенной возбудимостью, бессонницей и гипертонией.

На данный момент безалкогольные энергетические напитки разрешено продавать детям. В ст. 15 ч. 3 Закона Украины О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего ничего не сказано о продаже энергетических напитков. То есть, по закону, такие напитки могут покупать дети.

Около года назад, в феврале 2025 года, на рассмотрение Комитета Верховной Рады был внесен законопроект, который предлагает запретить продажу энергетических напитков лицам в возрасте до 18 лет.

Речь идет о законопроекте №13024, который регламентирует производство и оборот энергетиков. Под определение подпадают газированные и негазированные безалкогольные напитки (кроме чая и кофе) с кофеином или другими веществами, стимулирующими центральную нервную систему.

Особенно ограничить планируют напитки с высоким содержанием стимуляторов более 150 мг на литр. Сейчас документ все еще находится на рассмотрении в Комитете ВР.

Можно ли продавать энергетики до 18 лет

Прямого запрета на продажу такого рода напитков детям нет. Но Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что энергетические напитки содержат высокий уровень сахара, кофеина и других стимулирующих веществ, таких, как гуарана. Регулярное употребление этих напитков негативно сказывается на здоровье.

Энергетики могут вызывать:

повышенную возбудимость;

бессонницу;

головные боли;

тахикардию;

повышение артериального давления;

проблемы с желудком.

Поэтому рекомендуется с осторожностью употреблять энергетические напитки и не увлекаться ими.

