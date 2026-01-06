Батьків хвилює питання здоров’я власних дітей. Адже на вулицях часто можна помітити школярів, які п’ють енергетики. Детальніше про те, зі скількох років продають енергетики в Україні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

В Україні немає закону, який би прямо забороняв продаж енергетичних напоїв, які не містять алкоголю, неповнолітнім. Однак на банках енергетичних напоїв є застережливий напис про те, що вони не рекомендовані дітям, вагітним і жінкам, які годують груддю, а також людям із підвищеною збудливістю, безсонням і гіпертонією.

Наразі безалкогольні енергетичні напої дозволено продавати дітям. У ст. 15 ч. 3 Закону України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального нічого не йдеться про продаж енергетичних напоїв. Тобто, за законом, такі напої можуть купувати діти.

Близько року тому, у лютому 2025 року, на розгляд Комітету Верховної Ради було внесено законопроєкт, який пропонує заборонити продаж енергетичних напоїв особам віком до 18 років.

Йдеться про законопроєкт №13024, який регламентує виробництво та обіг енергетиків. Під визначення потрапляють газовані та негазовані безалкогольні напої (крім чаю та кави) з кофеїном або іншими речовинами, що стимулюють центральну нервову систему.

Особливо обмежити планують напої з високим вмістом стимуляторів понад 150 мг на літр. Наразі документ і досі перебуває на розгляді в Комітеті ВР.

Чи можна продавати енергетики до 18 років

Прямої заборони на продаж такого роду напоїв дітям немає. Але Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що енергетичні напої містять високий рівень цукру, кофеїну та інших стимулювальних речовин, таких, як гуарана. Регулярне вживання цих напоїв негативно позначається на здоров’ї.

Енергетики можуть спричинити:

підвищену збудливість;

безсоння;

головні болі;

тахікардію;

підвищення артеріального тиску;

проблеми зі шлунком.

Тому рекомендується з обережністю вживати енергетичні напої і не захоплюватися ними.

