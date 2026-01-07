Центр противодействия дезинформации сообщил о системных отключениях мобильного интернета в регионах России, которые Кремль представляет как меры безопасности.

Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Отключение мобильного интернета в регионах РФ

По информации ЦПД, губернатор Камчатского края Владимир Солодов подтвердил ограничение мобильного интернета в регионе.

Официальной причиной назвали якобы защиту стратегических объектов Минобороны РФ от атак беспилотников, хотя Камчатка расположена примерно в 7,5 тыс. километров от Украины.

В ЦПД отмечают, что это не единичный случай.

В течение 2025 года мобильный интернет в России отключали более 11 тысяч раз в 80 регионах страны.

В некоторых регионах ограничения фиксировали ежедневно, а власти анонсировали отключение даже в новогоднюю ночь.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что формально такие действия объясняют вопросами безопасности, однако фактически Кремль усиливает контроль над информационным пространством.

Под предлогом угроз российские власти получают возможность изолировать целые регионы от внешней информации и проверять эффективность централизованных механизмов управления.