Центр протидії дезінформації повідомив про системні відключення мобільного інтернету в регіонах Росії, які Кремль подає як заходи безпеки.

Про це заявили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Відключення мобільного інтернету в регіонах РФ

За інформацією ЦПД, губернатор Камчатського краю Володимир Солодов підтвердив обмеження мобільного інтернету в регіоні.

Офіційною причиною назвали нібито захист стратегічних об’єктів Міноборони РФ від атак безпілотників, хоча Камчатка розташована приблизно за 7,5 тис. кілометрів від України.

У ЦПД зазначають, що це не поодинокий випадок.

Протягом 2025 року мобільний інтернет у Росії відключали понад 11 тисяч разів у 80 регіонах країни.

У деяких регіонах обмеження фіксували щодня, а влада анонсувала відключення навіть у новорічну ніч.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що формально такі дії пояснюють питаннями безпеки, однак фактично Кремль посилює контроль над інформаційним простором.

Під приводом загроз російська влада отримує можливість ізолювати цілі регіони від зовнішньої інформації та перевіряти ефективність централізованих механізмів управління.