Дорожно-транспортное происшествие с участием 13 автомобилей произошло на улице Днепроводской в Киеве 7 января.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

ДТП в Киеве 7 января: что известно

В результате столкновения 13 автомобилей в Киеве движение транспорта в направлении Вышгорода существенно затруднено.

Сейчас смотрят

На месте дорожно-транспортного происшествия патрульные организовали объезд по встречной полосе движения.

Водителей призвали учесть информацию при планировании маршрута и, по возможности, выбирать альтернативные пути движения.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Утром 7 января в КГГА сообщили, что в столице продолжается противообледенительное обрабатывание и расчистка дорог и тротуаров от снега — задействованы 289 единиц спецтехники Киевавтодора и бригады по ручной уборке.

По прогнозу синоптиков, в среду, 7 января, в Киеве облачно, днем ожидается умеренный мокрый снег и туман, на дорогах — гололедица, температура воздуха от 0 до 2° мороза.

Фото: Патрульная полиция Киева