Дорожньо-транспортна пригода за участю 13 автомобілів сталася на вулиці Дніпроводській у Києві 7 січня.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

ДТП у Києві 7 січня: що відомо

Внаслідок зіткнення 13 автомобілів у Києві рух транспорту в напрямку Вишгорода суттєво ускладнений.

Зараз дивляться

На місці дорожньо-транспортної пригоди патрульні організували об’їзд зустрічною смугою руху.

Водіїв закликали врахувати інформацію під час планування маршруту та, за можливості, обирати альтернативні шляхи руху.

Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Зранку 7 січня у КМДА повідомили, що у столиці триває протиожеледна обробка та розчищення доріг і тротуарів від снігу — задіяні 289 одиниць спецтехніки Київавтодору та бригади з ручного прибирання.

За прогнозом синоптиків, у середу, 7 січня, в Києві хмарно, вдень очікується помірний мокрий сніг і туман, на дорогах — ожеледиця, температура повітря від 0 до 2° морозу.

Фото: Патрульна поліція Києва