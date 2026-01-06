Графики отключения света 7 января будут применять во всех регионах Украины
- 7 января во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленности из-за повреждения объектов после массированных атак.
- В Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому потребителям советуют следить за актуальным временем и объемом ограничений на официальных ресурсах облэнерго.
В среду, 7 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности (для промышленных потребителей).
Об этом сообщила Национальная энергетическая компания Укрэнерго.
Графики отключения света по Украине 7 января
В Укрэнерго объяснили, что отключение электроэнергии по Украине вынужденно ввели из-за повреждений после массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
В компании отмечают, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому время и объем применения отключений необходимо узнавать на официальных страницах облэнерго.
График отключения света в Черновцах и Черновицкой области
АО Черновцыоблэнерго обнародовало ориентировочный график подачи электроэнергии для групп потребителей на 7 января:
- группа 1: 00:00 — 08:00, 10:30 — 14:00, с 16:30;
- группа 2: 00:00 — 10:00, 12:30 — 15:30, с 18:30;
- группа 3: 00:00 — 01:30, 04:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, с 20:30;
- группа 4: 00:00 — 05:30, 08:00 — 12:00, 15:00 — 18:30, с 21:00;
- группа 5: 02:00 — 10:00, 12:30 — 16:00, с 18:30;
- группа 6: 00:00 — 03:30, 06:00 — 11:30, 14:30 — 18:00, с 20:30;
- группа 7: 00:00 — 06:00, 08:30 — 12:00, 14:30 — 20:30, с 23:00;
- группа 8: 00:00 — 07:30, 10:00 — 13:00, с 16:00;
- группа 9: 00:00 — 08:00, 10:30 — 14:30, с 17:30;
- группа 10: 00:00 — 08:00, 10:30 — 14:00, 16:30 — 22:30;
- группа 11: 00:00 — 10:00, 12:30 — 16:00, с 19:00;
- группа 12: 00:00 — 09:30, 12:00 — 14:30, с 17:30.
График отключения света в Запорожье и Запорожской области
7 января по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений. В АО Запорожьеоблэнерго опубликовали, какими будут часы отсутствия электроснабжения по очередям:
- 1.1 очередь: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
- 1.2 очередь: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
- 2.1 очередь: 00:00 — 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
- 2.2 очередь: 00:00 — 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 20:30;
- 3.1 очередь: 12:00 – 17:00, 21:00 – 23:30;
- 3.2 очередь: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
- 4.1 очередь: 00:00 — 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
- 4.2 очередь: 00:00 — 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
- 5.1 очередь: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
- 5.2 очередь: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00;
- 6.1 очередь: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
- 6.2 очередь: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30.
В то же время в Запорожской области 7 января с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме (пять очередей).
График отключения света в Черкассах и Черкасской области
Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак по Черкасской области 7 января будут применяться графики почасовых отключений.
В АО Черкассыоблэнерго обнародовали почасовой график отсутствия электроснабжения:
- 1.1 очередь: 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00;
- 1.2 очередь: 06:00 — 09:00, 14:00 — 17:00;
- 2.1 очередь: 06:00 — 09:00, 14:00 — 17:00;
- 2.2 очередь: 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00;
- 3.1 очередь: 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00;
- 3.2 очередь: 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00;
- 4.1 очередь: 09:00 — 12:00, 17:00 — 20:00;
- 4.2 очередь: 09:00 — 12:00, 17:00 — 20:00;
- 5.1 очередь: 02:00 — 04:00, 11:00 — 14:00, 18:00 — 20:00;
- 5.2 очередь: 11:00 — 14:00, 20:00 — 22:00;
- 6.1 очередь: 00:00 — 02:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00;
- 6.2 очередь: 04:00 — 06:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00.
График отключения света во Львове и Львовской области
ЧАО Львовоблэнерго обнародовало график отключения света во Львове и Львовской области в течение среды, 7 января.
В ночь на 6 января враг нанес дроновые и артиллерийские удары по энергообъектам в нескольких регионах Украины, сообщили в НЭК Укрэнерго.
По состоянию на утро, добавили в компании, были обесточены абоненты в Харьковской и Донецкой областях. Кроме этого, со вчерашнего дня почти полностью обесточен город Славутич в Черниговской области.
Восстановительные работы ведутся везде, отмечают в Укрэнерго, где позволяют условия безопасности.
Во всех регионах Украины сегодня сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении, объяснили в Укрэнерго.