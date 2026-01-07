В Киеве и области в течение 8 и 9 января ожидается значительное ухудшение погодных условий, в частности, значительный мокрый снег, дождь, гололед и метель.

Об этом предупредили Украинский гидрометеорологический центр и Киевская областная военная администрация.

Погода в Киеве и Киевской области 8-9 января

По информации Укргидрометцентра, в течение 8-9 января прогнозируется значительный мокрый снег и дождь, а также гололедица и метель.

В Укргидрометцентре предупредили о первом уровне опасности, желтом.

Там отмечают, что ожидается прирост снежного покрова 5-10 см, а в западной и северной части Киевской области — до 20 см.

Как подчеркнули в Укргидрометцентре, погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Будут ли пускать крупногабаритный транспорт в Киев

В то же время в Киевской ОВА подчеркнули, что на автодорогах разворачиваются пункты обогрева и помощи водителям, поскольку регион готовится к значительному ухудшению погодных условий.

— По прогнозам синоптиков, до 10 января ожидаются резкие перепады температуры воздуха. Погодные условия будут осложняться снегопадами, которые будут чередоваться с мокрым снегом и дождем. Местами возможны туман и гололедица на дорогах, — говорится в сообщении.

Из-за сложной метеоситуации может быть временно ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев, предупредили в ОВА. Это должно помочь предотвратить заторы и аварийные ситуации на подъездах к столице.

Отмечается, что в Киевской области определено 56 специальных мест на автомобильных дорогах государственного значения для организованного отстоя транспорта в период неблагоприятных зимних погодных условий, которые расположены на ключевых маршрутах.

Кроме того, на территории Белоцерковского, Бориспольского, Фастовского, Обуховского, Броварского и Бучанского районов развернут шесть мобильных пунктов обогрева, оборудованных генераторами и теплопушками.

Как рассказали в Киевской ОВА, такие пункты будут работать на автодорогах:

М-01 Киев-Чернигов-Новые Ярыловичи (км 56+100);

М-03 Киев-Харьков-Должанский (км 117+400, км 118+200);

М-05 Киев-Одесса (км 40+800), М-05 Киев-Одесса (км 89+026);

М-06 Киев-Чоп (км 63+600);

КРУГ на город Кагарлык (пересечение автодорог Н01 и Н-02).

В Киевской ОВА подчеркнули, что в этих пунктах водители смогут в безопасных условиях переждать непогоду, выпить горячего чая, отдохнуть или даже получить необходимую помощь.