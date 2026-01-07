У Києві та області протягом 8 та 9 січня очікується значне ускладнення погодних умов, зокрема, значний мокрий сніг, дощ, ожеледь та хуртовина.

Про це попередили Український гідрометеорологічний центр та Київська обласна військова адміністрація.

Погода у Києві та Київській області 8-9 січня

За інформацією Укргідрометцентру, протягом 8-9 січня прогнозується значний мокрий сніг та дощ, а також ожеледиця та хуртовина.

Зараз дивляться

В Укргідрометцентрі попередили про перший рівень небезпечності, жовтий.

Там зазначають, що очікується приріст снігового покриву 5-10 см, а у західній та північній частині Київської області – до 20 см.

Як наголосили в Укргідрометцентрі, погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.

Чи пускатимуть великогабаритний транспорт до Києва

Водночас у Київській ОВА наголосили, що на автошляхах розгортаються пункти обігріву та допомоги водіям, оскільки регіон готується до значного погіршення погодних умов.

– За прогнозами синоптиків, до 10 січня очікуються різкі перепади температури повітря. Погодні умови ускладнюватимуться снігопадами, які чергуватимуться з мокрим снігом і дощем. Місцями можливі туман та ожеледиця на дорогах, – йдеться у повідомленні.

Через складну метеоситуацію може бути тимчасово обмежений в’їзд великогабаритного транспорту до Києва, попередили в ОВА. Це має допомогти запобігти заторам та аварійним ситуаціям на під’їздах до столиці.

Зазначається, що на Київщині визначено 56 спеціальних місць на автомобільних дорогах державного значення для організованого відстою транспорту в період несприятливих зимових погодних умов, які розташовані на ключових маршрутах.

Крім того, на території Білоцерківського, Бориспільського, Фастівського, Обухівського, Броварського та Бучанського районів розгорнуть шість мобільних пунктів обігріву, які обладнані генераторами та теплопушками.

Як розповіли у Київській ОВА, такі пункти працюватимуть на автодорогах:

М-01 Київ–Чернігів–Нові Яриловичі (км 56+100);

М-03 Київ–Харків–Довжанський (км 117+400, км 118+200);

М-05 Київ-Одеса (км 40+800), М-05 Київ-Одеса (км 89+026);

М-06 Київ-Чоп (км 63+600);

КРУГ на місто Кагарлик (перетин автошляхів Н01 та Н-02).

У Київській ОВА наголосили, що у цих пунктах водії зможуть у безпечних умовах перечекати негоду, випити гарячого чаю, відпочити або навіть отримати необхідну допомогу.