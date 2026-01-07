Премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала изменения, в частности обновленный Трудовой кодекс Украины.

Новый трудовой кодекс

Украина получит обновленный Трудовой кодекс, сообщила в Telegram Юлия Свириденко.

По ее словам, сегодня на заседании правительства был принят проект Трудового кодекса Украины, который должен дать старт реформе рынка труда.

— Над созданием документа команда Минэкономики работала более двух лет — в партнерстве с бизнесом, профсоюзами, учеными и при участии международных партнеров. Имела возможность начать и координировать этот процесс, находясь на должности вице-премьер-министра. Рада, что команда успешно завершила важный этап для старта реформы, — написала она.

Юлия Свириденко подчеркнула, что рынок труда в Украине до сих пор функционирует по Кодексу законов о труде 1971 года. Она отметила, что за это время изменились структура экономики, форматы занятости и потребности работодателей и работников. Новый Трудовой кодекс это учитывает и формирует понятные правила трудовых отношений.

Документ является одним из ключевых шагов для реализации Стратегии занятости населения до 2030 года, которую правительство также приняло сегодня во время заседания.

— Мы стремимся сделать рынок труда более инклюзивным и привлечь к экономической активности людей, которые сегодня часто остаются вне рынка: женщины, молодежь, ветераны, люди с инвалидностью, — добавила она.

Трудовой кодекс Украины: изменения

Кодекс закрепляет четкие признаки трудовых отношений. Документ определяет 8 признаков трудовых отношений. Это поможет уменьшить правовую неопределенность и вывести занятость из тени. Предварительные оценки по детенизации рынка труда – 43 млрд грн в год.

Также в обновленном кодексе прописаны гибкие трудовые договоры. Количество типов трудовых договоров увеличивается с 6 до 9. Кодекс четко регулирует современные форматы работы: дистанционная, надомная, нефиксированное рабочее время. Кроме того, работник сможет заключать с работодателем несколько типов трудовых договоров.

К тому же, предусмотрена цифровизация трудовых отношений. Электронные документы приравниваются к бумажным в трудовых отношениях.

По словам Свириденко, в Трудовом кодексе прописан прозрачный механизм определения минимальной зарплаты как месячной, так и почасовой, согласованный со стандартами ЕС. Минимальный предел будет определяться как процент от средней заработной платы, который будет устанавливать правительство.

Кроме того, в обновленном документе зафиксированы гибкие режимы труда для работников, имеющих детей. Кодекс фиксирует право на гибкие формы работы (дистанционная, работа на дому). Изменения также дают больше возможностей родителям. Например, расширение прав обоих родителей на отпуск по уходу за ребенком: и мать, и отец смогут взять по два месяца отпуска.

Предусмотрена и реформа инспекции труда: внедряется риск-ориентированный подход к проверкам.

Кроме того, изменения в Трудовом кодексе предоставят больше возможностей для трудоустройства молодежи. В частности, Кодекс вводит отдельный механизм для безопасного совмещения учебы и первой работы — ученический трудовой договор.

Принятие Кодекса также является важным шагом для нашей дальнейшей евроинтеграции. Документ предусматривает имплементацию более 30 директив ЕС, регламентов и конвенций МОТ.

Следующий шаг — рассмотрение проекта в первом чтении в зале парламента. Как отметила Свириденко, правительственные чиновники рассчитывают на поддержку народных депутатов и конструктивную работу над документом между чтениями.