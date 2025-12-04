Правительство утвердило проект Государственного бюджета на 2026 год, и это решение напрямую повлияет на пенсионные выплаты. Со следующего года финансирование пенсионной системы вырастет, а вместе с ним и сами пенсии.

Какой будет минимальная пенсия в 2026 году, читайте в нашем материале.

Минимальная пенсия в 2026 году в Украине

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, в 2026 году украинские пенсионеры получат повышенные выплаты, поскольку планируется проведение индексации. Повышение пенсий будет происходить в соответствии с ростом прожиточного минимума. А в принятом бюджете на 2026 год предусмотрено повышение.

Сейчас смотрят

Минимальная пенсия и в дальнейшем будет привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

Со следующего года показатели составят:

прожиточный минимум для трудоспособных лиц 3 328 гривен,

прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность — 2 595 гривен,

общий прожиточный минимум — 3 209 гривен.

Следовательно, размер минимальной пенсии в 2026 году будет 2 595 гривен.

Именно эти цифры лягут в основу перерасчета пенсий.

Финансирование пенсий: что изменится

В бюджете на 2026 год предусмотрено 1,27 триллиона гривен на повышение минимальной пенсии и пенсионное обеспечение. Это на 123 миллиарда гривен больше, чем закладывалось в 2025 году.

Такой объем дополнительных средств позволяет расширить возможности для повышения выплат и обеспечить стабильное проведение индексации в течение года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.