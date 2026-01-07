Премʼєр-міністр Юлія Свириденко анонсувала зміни, зокрема оновлений Трудовий кодекс України.

Новий трудовий кодекс

Україна отримає оновлений Трудовий кодекс, повідомила у Telegram Юлія Свириденко.

За її словами, сьогодні на засіданні Уряду було ухвалено проєкт Трудового кодексу України, який має дати старт реформі ринку праці.

– Над створенням документа команда Мінекономіки працювала понад два роки — у партнерстві з бізнесом, профспілками, науковцями та за участі міжнародних партнерів. Мала можливість розпочати та координувати цей процес, перебуваючи на посаді віцепрем’єр-міністерки. Рада, що команда успішно завершила важливий етап для старту реформи, – написала вона.

Юлія Свириденко наголосила, що ринок праці в Україні досі функціонує за Кодексом законів про працю 1971 року. Вона наголосила, що за цей час змінилися структура економіки, формати зайнятості та потреби роботодавців і працівників. Новий Трудовий кодекс це враховує та формує зрозумілі правила трудових відносин.

Документ є одним з ключових кроків для реалізації Стратегії зайнятості населення до 2030 року, яку Уряд також ухвалив сьогодні під час засідання.

– Ми прагнемо зробити ринок праці більш інклюзивним і залучити до економічної активності людей, які сьогодні часто залишаються поза ринком: жінки, молодь, ветерани, люди з інвалідністю, – додала вона.

Трудовий кодекс України: зміни

Кодекс закріплює чіткі ознаки трудових відносин. Документ визначає 8 ознак трудових відносин. Це допоможе зменшити правову невизначеність та вивести зайнятість з тіні. Попередні оцінки щодо детінізації ринку праці – 43 млрд грн на рік.

Також в оновленому кодексі прописані гнучкі трудові договори. Кількість типів трудових договорів збільшується з 6 до 9. Кодекс чітко врегульовує сучасні формати роботи: дистанційна, надомна, нефіксований робочий час. Крім того, працівник зможе укладати з роботодавцем кілька типів трудових договорів.

До того ж, передбачена цифровізація трудових відносин. Електронні документи прирівнюються до паперових у трудових відносинах.

За словами Свириденко, у Трудовому кодексі прописаний прозорий механізм визначення мінімальної зарплати як місячної, так і погодинної, узгоджений зі стандартами ЄС. Мінімальна межа буде визначатись як відсоток від середньої заробітної плати, який встановлюватиме Уряд.

Крім того, в оновленому документі зафіксовані гнучкі режими праці для працівників, які мають дітей. Кодекс фіксує право на гнучкі форми роботи (дистанційна, робота вдома). А також дає більше можливостей батькам. Наприклад, розширення прав обох батьків на відпустку для догляду за дитиною: і мати, і батько зможуть взяти по два місяці відпустки.

Передбачена і реформа інспекції праці: впроваджується ризик-орієнтований підхід до перевірок.

Крім того, зміни до Трудового кодексу нададуть більше можливостей для працевлаштування молоді. Зокрема Кодекс впроваджує окремий механізм для безпечного поєднання навчання і першої роботи – учнівський трудовий договір.

Ухвалення Кодексу також є важливим кроком для нашої подальшої євроінтеграції. Документ передбачає імплементацію понад 30 директив ЄС, регламентів та конвенцій МОП.

Наступний крок — розгляд проєкту в першому читанні в залі парламенту. Як зауважила Свириденко, урядовці розраховують на підтримку народних депутатів та конструктивну роботу над документом між читаннями.