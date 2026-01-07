Неприемлемо для воюющей страны: Лубинец о подпольной школе с контентом СССР
- В Киеве обнаружили подпольную школу с обучением по советским учебникам и элементами пропаганды.
- Омбудсмен инициировал проверки МОН, СБУ и ОГП из-за угрозы правам и безопасности детей.
- Дети фактически находились вне государственного контроля и без гарантий качества образования.
В Киеве предположительно находится подпольная школа, в которой детей учат по советским учебникам и привлекают к исполнению советских песен.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что направил запросы в МОН, СБУ и ОГП, чтобы проверить все обстоятельства и обеспечить надлежащее реагирование на этот инцидент.
Подпольная школа в Киеве: что известно
Дмитрий Лубинец подчеркнул, что считает недопустимым подобное в столице государства, где уже двенадцатый год продолжается агрессия.
– Мы точно понимаем методы и коварные планы врага. Вместе с тем, защита детей является безусловным приоритетом нашего государства. Особенно тревожит, что дети фактически находились вне государственного контроля, – отметил он.
По словам Лубинца, детей зачислили в ООО Хотяновский лицей Ранчо Скул, где документы учеников были оформлены лишь формально.
– Это лишает детей гарантий качества образования, защиты и должного внимания со стороны государства, – подытожил он.
Омбудсмен пояснил, что важно осознавать, что дети не могут рассматриваться как носители или объекты навязывания взглядов, убеждений или решений взрослых, и не должны привлекаться к процессам, ответственность за которые они не могут нести.
– Никакая форма обучения не может оправдывать вмешательство в сознание детей и подмену образования пропагандой. Этот случай должен быть тщательно расследован, а соответствующие органы обязаны принять меры, чтобы прекратить сейчас и предотвратить в будущем, – призвал Дмитрий Лубинец.
Напомним, о том, что в Киеве при монастыре УПЦ МП Голосеевская пустынь работает образовательное учреждение без лицензии, в котором детей обучают по советским учебникам и учат песням РФ, первыми сообщили журналисты Слідства.інфо.