В Киеве предположительно находится подпольная школа, в которой детей учат по советским учебникам и привлекают к исполнению советских песен.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что направил запросы в МОН, СБУ и ОГП, чтобы проверить все обстоятельства и обеспечить надлежащее реагирование на этот инцидент.

Подпольная школа в Киеве: что известно

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что считает недопустимым подобное в столице государства, где уже двенадцатый год продолжается агрессия.

– Мы точно понимаем методы и коварные планы врага. Вместе с тем, защита детей является безусловным приоритетом нашего государства. Особенно тревожит, что дети фактически находились вне государственного контроля, – отметил он.

По словам Лубинца, детей зачислили в ООО Хотяновский лицей Ранчо Скул, где документы учеников были оформлены лишь формально.

– Это лишает детей гарантий качества образования, защиты и должного внимания со стороны государства, – подытожил он.

Омбудсмен пояснил, что важно осознавать, что дети не могут рассматриваться как носители или объекты навязывания взглядов, убеждений или решений взрослых, и не должны привлекаться к процессам, ответственность за которые они не могут нести.

– Никакая форма обучения не может оправдывать вмешательство в сознание детей и подмену образования пропагандой. Этот случай должен быть тщательно расследован, а соответствующие органы обязаны принять меры, чтобы прекратить сейчас и предотвратить в будущем, – призвал Дмитрий Лубинец.

Напомним, о том, что в Киеве при монастыре УПЦ МП Голосеевская пустынь работает образовательное учреждение без лицензии, в котором детей обучают по советским учебникам и учат песням РФ, первыми сообщили журналисты Слідства.інфо.

Источник : Офис омбудсмена Украины