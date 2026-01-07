У Києві при монастирі УПЦ МП Голосіївська пустинь працює освітній заклад без ліцензії, в якому дітей навчають за радянськими підручниками, демонструють фільми та вчать пісень РФ.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Слідства.Інфо.

Підпільна школа при монастирі УПЦ МП: що відомо

За даними розслідування, до підпільної школи при монастирі віддають дітей парафіяни одного з храмів УПЦ МП у Києві.

Заклад працює п’ять днів на тиждень з 9:00 до 14:00, має групу продовженого дня, контрольні роботи, оцінювання та поділ на класи — з першого по дев’ятий.

Журналістка Слідства.Інфо під прикриттям поспілкувалася з директоркою, вчителями та батьками учнів.

Як з’ясували журналісти, у школі навчається понад 60 дітей, працює 16 вчителів.

Директоркою закладу є Анна Болгова, яка заснувала так звану православну школу Перспектива у лютому 2025 року.

За її словами, у закладі застосовують скорочену радянську систему освіти — початкову школу зведено до трьох років.

У розкладі занять журналісти зафіксували предмет «слов’янська мова», який фактично є російською мовою.

Також дітям демонструють російські фільми та навчають радянських і російських пісень.

Підручники, за якими навчаються учні, зокрема з математики, датовані 1966 роком.

Попри твердження адміністрації, що навчання відбувається українською мовою, батьки учнів повідомили, що мови викладання використовують приблизно порівну — українську та російську.

Як школа працює без ліцензії

Заклад не має офіційної освітньої ліцензії.

За словами директорки, діти формально зараховані до ліцензованих українських шкіл і навчаються дистанційно, однак фактично весь навчальний процес відбувається при монастирі.

Журналісти встановили, що документи школярів оформлені, зокрема, у ліцеї Ранчо Скул у Хотянівці Київської області, де дітей лише обліковують.

Директорка ліцею підтвердила, що оцінювання та навчання фактично здійснює школа при монастирі.

Ще одним закладом, який фігурує у схемі, є навчально-виховний комплекс Костянтинівської міської ради Донецької області, де офіційно працевлаштована одна з учительок підпільної школи.

За словами директорки Перспективи, приміщення для школи облаштували за сприяння настоятеля монастиря архієпископа Ісаакія Ворзельського.

Співзасновниця ГО Смарт освіта Іванна Коберник, коментуючи розслідування, заявила, що діяльність такого закладу має зацікавити Службу безпеки України, оскільки йдеться про функціонування осередку русского мира у столиці.

Реакція Міносвіти на підпільну школу при монастирі УПЦ МП у Києві

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що сам факт існування у столиці підпільної школи, яка виховує дітей у дусі “русского мира”, є прямою загрозою для держави та дітей, особливо на четвертий рік повномасштабної війни.

Він повідомив, що вже надав усне доручення голові Державної служби якості освіти України невідкладно розпочати перевірку закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні, але фактично навчалися у підпільній структурі, про яку йдеться у журналістському розслідуванні.

— Сам факт існування в Києві підпільної школи, яка виховує дітей у дусі “русского міра”, — ситуація, яка не має жодних пояснень. У столиці держави, яка бореться за власне виживання, подібне є не просто неприпустимим — це пряма загроза для дітей та держави, — заявив Лісовий.

Міністр наголосив, що окремо і принципово буде перевірено дії керівників і педагогів, залучених до діяльності цього закладу.

За результатами перевірок мають ухвалити конкретні рішення, зокрема щодо можливого передання матеріалів до правоохоронних органів.

— У цій ситуації свою оцінку також має дати Служба безпеки України, з огляду на те, що подібні дії можуть містити ознаки підривної діяльності, — додав міністр освіти і науки.

За даними Офісу Генпрокурора, у Київській міській прокуратурі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України за фактами діяльності підпільної школи на території монастиря у Голосіївському районі столиці.

У межах провадження правоохоронці встановлюють обставини створення та функціонування навчального закладу, перевіряють, чи відвідували діти державні школи, де вони мали навчатися офіційно, а також з’ясовують джерела фінансування підпільної школи.

Досудове розслідування триває.