Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на інформацію про функціонування підпільної школи в Києві, де дітей вчать за радянськими підручниками та залучають до виконання пісень СРСР.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини скерував запити до Міністерства освіти, Служби безпеки України та Офісу генпрокурора, щоб перевірити всі обставини і забезпечити належне реагування на інцидент.

Підпільна школа у Києві: що відомо

Дмитро Лубінець наголосив, що вважає неприйнятним подібне у столиці держави, де вже дванадцятий рік триває агресія.

Зараз дивляться

– Ми точно розуміємо методи та підступні плани ворога. Разом з тим, захист дітей є безумовним пріоритетом нашої держави. Особливо тривожить, що діти фактично перебували поза державним контролем, – зауважив він.

За словами Лубінця, дітей зарахували у ТОВ Хотянівський ліцей Ранчо Скул, де документи учнів були оформлені лише формально.

– Це позбавляє дітей гарантій якості освіти, захисту та належної уваги з боку держави, – підсумував він.

Омбудсмен пояснив, що є важливим усвідомлення того, що діти не можуть бути носіями нав’язування поглядів, переконань або рішень дорослих, і не повинні залучатися до процесів, відповідальність за які вони не можуть нести.

– Жодна форма навчання не може виправдовувати втручання у свідомість дітей і підміну освіти пропагандою. Цей випадок має бути ретельно розслідуваний, а відповідні органи зобовʼязані вжити заходів, щоб припинити зараз і запобігти в майбутньому, – закликав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, про те, що у Києві при монастирі УПЦ МП Голосіївська пустинь працює освітній заклад без ліцензії, в якому дітей навчають за радянськими підручниками та вчать пісень РФ, першими повідомили журналісти Слідства.інфо.

Джерело : Офіс омбудсмена України