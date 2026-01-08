Кабмин рекомендует перевести учебные заведения и офисы на дистанционный режим из-за непогоды
- Из-за резкого похолодания и непогоды правительство рекомендовало перевести учебные заведения на дистанционное обучение или продлить зимние каникулы как минимум до 19 января 2026 года.
- Премьер-министр Юлия Свириденко призвала предприятия, кроме объектов критической инфраструктуры, по возможности перейти на удаленный режим работы.
Правительство приняло ряд решений в связи с существенным ухудшением погодных условий и снижением температуры воздуха на всей территории Украины в сфере образования, работы учреждений и предприятий.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Решения в сфере образования в связи с ухудшением погоды
По словам Свириденко, Министерство образования и науки Украины совместно с другими центральными органами исполнительной власти, областными и Киевской городской военными администрациями должны безотлагательно проработать вопросы, касающиеся:
- временного прекращения образовательного процесса в очном формате;
- перехода на дистанционное обучение или продления зимних каникул по меньшей мере до 19 января 2026 года.
Как отметила премьер-министр, речь идет об учреждениях дошкольного образования, общего среднего, профессионального предвысшего и высшего образования.
Она пояснила, что решения будут приниматься незамедлительно с учетом выводов комиссий по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, а также реальной ситуации в регионах.
Решения о работе предприятий из-за ухудшения погоды
Как утверждает Свириденко, областным и Киевской городской военным администрациям вместе с комиссиями ТЭБ и ЧС рекомендовано на период осложнения погодных условий проработать вопрос перевода работы предприятий, учреждений и организаций на дистанционный режим, учитывая ситуацию в каждой области.
По ее словам, важно, что эти рекомендации не касаются объектов критической инфраструктуры и других субъектов, для которых дистанционная работа недопустима в условиях военного положения.
Премьер-министр подчеркнула, что органам местного самоуправления рекомендовано учесть эти решения в рамках своих полномочий.
Свириденко отметила, что приоритет Украины — это безопасность людей, сохранение здоровья детей и стабильная работа критических систем.