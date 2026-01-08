Уряд ухвалив низку рішень через суттєве погіршення погодних умов і зниження температури повітря на всій території України у сфері освіти, роботи установ та підприємств.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Рішення щодо освіти через погіршення погоди

За словами Свириденко, Міністерство освіти і науки України разом з іншими центральними органами виконавчої влади, обласними та Київською міською військовими адміністраціями мають невідкладно опрацювати питання, які стосуються:

тимчасового припинення освітнього процесу в очному форматі;

переходу на дистанційне навчання або продовження зимових канікул щонайменше до 19 січня 2026 року.

Як зазначила прем’єр-міністерка, йдеться про заклади дошкільної освіти, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти.

Вона пояснила, що рішення ухвалюватимуться невідкладно з урахуванням висновків комісій з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також реальної ситуації в регіонах.

Рішення щодо роботи підприємств через погіршення погоди

Як стверджує Свириденко, обласним та Київській міській військовим адміністраціям разом із комісіями ТЕБ та НС рекомендовано на період ускладнення погодних умов опрацювати питання переведення роботи підприємств, установ та організацій на дистанційний режим, враховуючи ситуацію в кожній області.

За її словами, важливо, що ці рекомендації не стосуються об’єктів критичної інфраструктури та інших суб’єктів, для яких дистанційна робота є недопустимою в умовах воєнного стану.

Прем’єр-міністерка наголосила, що органам місцевого самоврядування рекомендовано врахувати ці рішення у рамках своїх повноважень.

Свириденко зазначила, що пріоритет України – це безпека людей, збереження здоров’я дітей і стабільна робота критичних систем.