Российская пропаганда использует ИИ-технологии в TikTok для создания фейковых видео о якобы массовых митингах в Украине, пытаясь дестабилизировать ситуацию через соцсети.

ИИ-видео с протестами в Украине в TikTok

Обнаружено уже около полусотни таких TikTok-видео, которые в общей сложности набрали более 6 млн просмотров, пишет Texty.org.ua.

Как отмечается, высокие показатели просмотров не всегда отражают реальную поддержку идей, поскольку контент продвигается алгоритмами платформ и может искусственно накручиваться ботофермами.

Сейчас смотрят

В частности, на некоторых аккаунтах заметили якобы репортажи журналисток о протестах в Киеве, Одессе и Харькове, которые опубликованы в конце декабря 2025 года. Информацию о том, действительно ли происходили такие события, можно легко проверить по лентам новостей качественных СМИ.

Журналисты обращают внимание, что ИИ-происхождение таких видео можно распознать по неестественным лицам репортеров и мимике, а также массовым ошибкам в ударениях.

Самое главное — социальная сеть TikTok маркирует эти материалы пометкой: содержит медиа, сгенерированные ИИ.

По информации журналистов, фейковый репортаж из Киева собрал больше всего просмотров среди всех проанализированных роликов — более 2,2 млн.

В таких роликах искусственный интеллект создает визуальный ряд с толпами, спецтехникой и полицейскими сиренами. Искусственно сгенерированные репортеры эмоционально озвучивают текст, избегая каких-либо конкретных фактов или деталей событий.

Например, звучат такие фейковые тезисы:

мы в центре Киева возле импровизированного блокпоста, здесь просто на глазах меняется ход событий;

мы в центре Одессы, где продолжается государственный переворот;

здесь происходит то, что даже трудно осознать.

Манипулятивное представление информации без конкретики имеет целью дезориентировать пользователей и сформировать у них ложное впечатление о начале внутренних протестов. В издании отмечают, что такие ИИ-фейки являются частью российского плана по организации искусственного общественного сопротивления внутри Украины.

8 января Центр противодействия дезинформации предупредил, что российская пропаганда активно распространяет вымышленные фейки о якобы массовых домогательствах к украинским детям в европейских школах, оформленные в виде новостей в стиле публикаций Euronews.