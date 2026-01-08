РФ массово распространяет ИИ-видео в TikTok с “протестами” в Украине
- Российская пропаганда активно использует искусственный интеллект для создания в TikTok фейковых репортажей о массовых протестах и "государственных переворотах" в украинских городах.
- Несмотря на миллионные просмотры, такие видео являются манипуляцией, которую легко распознать по ИИ-маркировке, ошибкам в произношении и отсутствию реальных фактов в новостях.
Российская пропаганда использует ИИ-технологии в TikTok для создания фейковых видео о якобы массовых митингах в Украине, пытаясь дестабилизировать ситуацию через соцсети.
ИИ-видео с протестами в Украине в TikTok
Обнаружено уже около полусотни таких TikTok-видео, которые в общей сложности набрали более 6 млн просмотров, пишет Texty.org.ua.
Как отмечается, высокие показатели просмотров не всегда отражают реальную поддержку идей, поскольку контент продвигается алгоритмами платформ и может искусственно накручиваться ботофермами.
В частности, на некоторых аккаунтах заметили якобы репортажи журналисток о протестах в Киеве, Одессе и Харькове, которые опубликованы в конце декабря 2025 года. Информацию о том, действительно ли происходили такие события, можно легко проверить по лентам новостей качественных СМИ.
Журналисты обращают внимание, что ИИ-происхождение таких видео можно распознать по неестественным лицам репортеров и мимике, а также массовым ошибкам в ударениях.
Самое главное — социальная сеть TikTok маркирует эти материалы пометкой: содержит медиа, сгенерированные ИИ.
По информации журналистов, фейковый репортаж из Киева собрал больше всего просмотров среди всех проанализированных роликов — более 2,2 млн.
В таких роликах искусственный интеллект создает визуальный ряд с толпами, спецтехникой и полицейскими сиренами. Искусственно сгенерированные репортеры эмоционально озвучивают текст, избегая каких-либо конкретных фактов или деталей событий.
Например, звучат такие фейковые тезисы:
- мы в центре Киева возле импровизированного блокпоста, здесь просто на глазах меняется ход событий;
- мы в центре Одессы, где продолжается государственный переворот;
- здесь происходит то, что даже трудно осознать.
Манипулятивное представление информации без конкретики имеет целью дезориентировать пользователей и сформировать у них ложное впечатление о начале внутренних протестов. В издании отмечают, что такие ИИ-фейки являются частью российского плана по организации искусственного общественного сопротивления внутри Украины.
8 января Центр противодействия дезинформации предупредил, что российская пропаганда активно распространяет вымышленные фейки о якобы массовых домогательствах к украинским детям в европейских школах, оформленные в виде новостей в стиле публикаций Euronews.